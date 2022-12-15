Fed再度大展「鷹」姿 瑞銀：美股休想有這種走勢

道瓊社報導，美國聯準會（Fed）日前決議升息0.5個百分點，並預示明年利率可能升破5%，持續緊縮貨幣政策的「鷹」派味道濃烈。這對美股後市有何影響？

瑞銀全球財富管理（UBS GWM）投資長Mark Haefele認為，Fed表明，儘管通膨已趨緩，日後還是會持續升息腳步，由此看來，短期內股市漲勢要持久，還沒得指望。

他在致客戶報告中寫道：「我們的確認為，已見到貨幣政策的轉折點，2023年成長在望，但Fed傳達的鷹派語調凸顯我們的看法：美股持續上漲的條件尚未到位。」

他指出，最新的貨幣政策決定凸顯出，Fed「還不信抗通膨任務已完成」。

不過，他表示，瑞銀全球財富管理偏好透過選擇權防範股市下行風險，而不打算降低股票配置比重。