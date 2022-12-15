韓媒：台灣半導體業處境堪憂 南韓應從中記取教訓

南韓媒體指出，台灣在半導體業的重要性正逐漸弱化，和台灣同屬於高地緣政治風險的南韓應該從中記取教訓。

韓媒BusinessKorea報導，台灣是個以半導體為中心的經濟體，每年半導體業的產出約占台灣國內生產毛額（GDP）的20%，半導體出口占整體的逾三分之一。

此外，對台灣來說，半導體業也在國家安全方面扮演了非常重要的角色。台灣是全球半導體供應鏈重要的一環，美國使用的半導體逾70%來自台灣，這也是為何中國大陸不太可能攻打台灣的原因。

然而，報導指出，台灣在半導體業裡的重要性已逐漸弱化，因為美國正嘗試透過吸收製造設施來內化半導體生產。就連台積電也正在花不到400億美元的投資，在美國亞利桑那州建廠。

南韓專家表示，南韓應該從台灣目前的處境當中學到教訓，「南韓和台灣一樣屬於地緣政治風險高的國家，必須進一步提高自己在全球半導體供應鏈裡的重要性，更專注在不可替代產品的研發、高度穩定的獲利率和更吸引人的商業環境」。