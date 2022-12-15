快訊

舅舅驚傳遇害…WTO秘書長譚德塞聞噩耗崩潰 一度想取消記者會

央行四度升息！房貸利率將突破2%大關 專家：房市剉咧等

符合市場預期！央行宣布「升息半碼」 再次跟進Fed

LG顯示加強汽車顯示器業務 今年訂單已近10萬億韓元

集微網／ 集微網

集微網消息，LG顯示正尋求將重點轉移到汽車顯示屏上，今年相關訂單已接近10萬億韓元。

據韓媒Business Korea報道，全球市場調查機搆Omdia的報告顯示，LG顯示在第二季度的汽車用OLED顯示器市場佔有率為91%，位居第一。汽車用OLED顯示器市場規模將從2020年的560億韓元，到2025年將達到6800億韓元，增長幅度將超過1000%。隨著自動駕駛汽車時代的到來，用於車內各種娛樂的高清晰度大尺寸OLED顯示器的需求將會增加。

據悉，LG顯示因顯示器市場不景氣而持續虧損，但汽車電子業務卻表現良好，今年相關訂單已接近10萬億韓元。

另有消息稱LG顯示計劃於本月停止韓國坡州P7工廠的運營，該工廠生產43英寸至50英寸的電眡液晶面板。LG顯示將衹生產與客戶簽訂的長期合同中約定的產品，然後停產P7工廠。

（校對/王雲朗）

延伸閱讀

影／彰化男租工廠變毒場 開賓士運毒警扣345萬毒品

LG UltraGear系列螢幕支援240Hz畫面更新率 增加OLED顯示面板與曲面款式

上海超級工廠停產Model Y？ 特斯拉：內容不屬實

安卓螢幕下指紋解鎖過時了？三星研發「Everywhere都是我的解鎖位置」 安全性高25億倍

相關新聞

美Fed雖如預期升2碼 瑞銀：美股持續反彈條件尚未到位

美聯準昨晚宣布升息50個基點（1基點為0.01個百分點），聯邦基金利率目標區間上調至4.25-4.5%，市場反應平靜。標...

Fed升息2碼！利率觸15年新高 暗示要到2024年才降息

聯準會(Fed)14日宣布升息兩碼，進一步對抗通膨，雖然幅度小於前四次的三碼，但卻將基準利率調升至15年來最高水平，顯示...

FTX創辦人 涉嫌五罪起訴

美國證管會（SEC）13日表示，將依詐欺罪名，將加密貨幣交易平台FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fr...

韓國公司稱研發出更先進石墨烯EUV薄膜

集微網消息，據韓媒BusinessKorea報道，一家小型韓國公司開發了一種石墨烯EUV薄膜，有望顯著提高荷蘭半導體設備公司ASML的極紫外（EUV）光刻設備的良率。

LG顯示加強汽車顯示器業務 今年訂單已近10萬億韓元

集微網消息，LG顯示正尋求將重點轉移到汽車顯示屏上，今年相關訂單已接近10萬億韓元。

手遊市場今年營收估減6% 何時復甦有歧見

行動遊戲的市場規模今年將縮減，是智慧手機時代開始以來首見，主因是廣告成本上升、消費支出下降，以及疫情不再能推動玩家參與度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。