LG顯示加強汽車顯示器業務 今年訂單已近10萬億韓元
集微網消息，LG顯示正尋求將重點轉移到汽車顯示屏上，今年相關訂單已接近10萬億韓元。
據韓媒Business Korea報道，全球市場調查機搆Omdia的報告顯示，LG顯示在第二季度的汽車用OLED顯示器市場佔有率為91%，位居第一。汽車用OLED顯示器市場規模將從2020年的560億韓元，到2025年將達到6800億韓元，增長幅度將超過1000%。隨著自動駕駛汽車時代的到來，用於車內各種娛樂的高清晰度大尺寸OLED顯示器的需求將會增加。
據悉，LG顯示因顯示器市場不景氣而持續虧損，但汽車電子業務卻表現良好，今年相關訂單已接近10萬億韓元。
另有消息稱LG顯示計劃於本月停止韓國坡州P7工廠的運營，該工廠生產43英寸至50英寸的電眡液晶面板。LG顯示將衹生產與客戶簽訂的長期合同中約定的產品，然後停產P7工廠。
（校對/王雲朗）
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