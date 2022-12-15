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韓國公司稱研發出更先進石墨烯EUV薄膜

集微網／ 集微網

集微網消息，據韓媒BusinessKorea報道，一家小型韓國公司開發了一種石墨烯EUV薄膜，有望顯著提高荷蘭半導體設備公司ASML的極紫外（EUV）光刻設備的良率。

11月14日，半導體和顯示材料開發商石墨烯實騐室宣佈，公司已經開發出用石墨烯製造小於5納米的EUV薄膜的技術，並準備批量生產新的EUV薄膜。

光罩薄膜(Pellicle)是用於保護EUV工藝中使用的掩模的一種關鍵製品，它對於5納米或以下的超微製造工藝至關重要，這也是一種需要定期更換的消耗品。據介紹，該EUV薄膜可保護光掩模表面免受空氣中分子或汙染物的影響，由於EUV設備的光源波長較短，因此EUV薄膜需要變薄以增加透光率。

矽以前已被用於製造EUV薄膜，石墨烯實騐室CEO Kwon Yong-deok表示，石墨烯比矽更薄、更透明，石墨烯製的EUV薄膜將作為使用EUV光刻設備良率的助推器。

報道指出，全球EUV薄膜市場預計將在2024年達到1萬億韓元。“三星電子，台積電和英特爾是石墨烯實騐室的潛在客戶。”Kwon表示。

（校對/趙月）

半導體 荷蘭

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