韓國公司稱研發出更先進石墨烯EUV薄膜
集微網消息，據韓媒BusinessKorea報道，一家小型韓國公司開發了一種石墨烯EUV薄膜，有望顯著提高荷蘭半導體設備公司ASML的極紫外（EUV）光刻設備的良率。
11月14日，半導體和顯示材料開發商石墨烯實騐室宣佈，公司已經開發出用石墨烯製造小於5納米的EUV薄膜的技術，並準備批量生產新的EUV薄膜。
光罩薄膜(Pellicle)是用於保護EUV工藝中使用的掩模的一種關鍵製品，它對於5納米或以下的超微製造工藝至關重要，這也是一種需要定期更換的消耗品。據介紹，該EUV薄膜可保護光掩模表面免受空氣中分子或汙染物的影響，由於EUV設備的光源波長較短，因此EUV薄膜需要變薄以增加透光率。
矽以前已被用於製造EUV薄膜，石墨烯實騐室CEO Kwon Yong-deok表示，石墨烯比矽更薄、更透明，石墨烯製的EUV薄膜將作為使用EUV光刻設備良率的助推器。
報道指出，全球EUV薄膜市場預計將在2024年達到1萬億韓元。“三星電子，台積電和英特爾是石墨烯實騐室的潛在客戶。”Kwon表示。
（校對/趙月）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言