手遊市場今年營收估減6% 何時復甦有歧見

行動遊戲的市場規模今年將縮減，是智慧手機時代開始以來首見，主因是廣告成本上升、消費支出下降，以及疫情不再能推動玩家參與度。

金融時報報導，自2008年蘋果推出App Store，手遊市場迅猛成長到約1,000億美元，占遊戲業整體營收的一半，不過，根據資料業者Newzoo，今年營收將減少6.4%到922億美元，急劇扭轉過去的成長態勢，2021年營收增長7.4%，2020年防疫封鎖帶動虛擬娛樂熱潮，增幅更高達25.6%。

上月，另一研究業者Ampere Analysis下修預測說，今年營收會比2021年少6.4%或60億美元，全球三大遊戲市場美國、中國大陸和日本都疲弱。

業內人士說，有些高人氣手機遊戲來自app內購額外生命值、虛擬服裝、遊戲幣的收入，銳減達15%-20%。

疫情期需求和獲利激增的情況已經過去，今年，整個遊戲產業今年都面臨不景氣，另外，供應鏈問題也影響最新款遊戲機PlayStation 5的銷售。

更廣泛的數位經濟連帶受打擊，臉書母公司Meta、蘋果和谷歌都說，遊戲放緩拖累了他們最近的財報。

一些手遊公司被迫做調整策略。法國遊戲業者Voodoo過去常靠低成本廣告，拉抬快速開發的超休閒手遊，但如今廣告成本上升15-20%，推新遊戲的難度增加，轉而重視較傳統的遊戲，肴望以價值較高的較少遊戲贏得玩家忠誠度。

歐洲大型手機遊戲開發商Playrix共同創辦人Dmitry Bukhman認為，經通膨、匯率、許多外國公司面臨俄羅斯市場消失等因素調整後，今年的不景氣其實沒那麼糟。然而，他看到一個更大的問題，手遊市場正在成熟，甚至可能已經飽和。

高人氣遊戲Candy Crush總經理Todd Green則對手遊的未來「非常樂觀」。他說，許多市場的智慧手機滲透率還能大幅升高。

業界有人和他一樣同樣看好長期展望，但對復甦何時到來沒有共識。TakeTwo Interactive執行長Strauss Zelnick表示，預計「三到六個月的下行壓力」，到2023年底就好了。Playticka聯合創辦人兼執行長Robert Antokol說，經濟衰退可能持續18個月。