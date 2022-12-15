日本11月出口成長20% 連續16個月貿易逆差

日本11月出口一如預期成長20%，但因進口激增，導致連續16個月出現貿易逆差。

日本11月貿易逆差由上月的2.17兆日圓減為2兆日圓（148億美元），但仍連續四個月在2兆日圓之上。經濟專家原估會縮減至1.68兆日圓。日本今年貿易逆差已創下史上最高，9月為止累積貿易逆差已達14.3兆日圓，超過2014年所創的全年最大貿易逆差12.8兆日圓。

隨原物料價格降溫，日本11月進口額成長30.3%，小於上個月的53.5%。相較之下，受汽車和採礦機具需求所帶動，日本11月出口成長20%，較10月的25.3%稍緩。

日圓兌美元一年來貶值28.5%，使日本進口成本更重，而出口成長趨緩，也反映全球經濟步入衰退的隱憂。

日本對中國大陸11月出口成長3.5%，較上個月7.7%趨緩，受到晶片設備和汽車零件需求下滑所拖累。