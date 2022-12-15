快訊

影／「最美里長」陳紫渝理想型條件有3點…自曝討厭洗碗 網瘋搶：都我來

兵役延長綠營無共識 黨內有人盼賴清德「一槌定音」

租屋處縱火釀9死…李國輝4度判死 高院更三審逆轉改處無期徒刑

日本11月出口成長20% 連續16個月貿易逆差

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日本貿易逆差連續四個月在2兆日圓之上。/擷自彭博
日本貿易逆差連續四個月在2兆日圓之上。/擷自彭博

日本11月出口一如預期成長20%，但因進口激增，導致連續16個月出現貿易逆差。

日本11月貿易逆差由上月的2.17兆日圓減為2兆日圓（148億美元），但仍連續四個月在2兆日圓之上。經濟專家原估會縮減至1.68兆日圓。日本今年貿易逆差已創下史上最高，9月為止累積貿易逆差已達14.3兆日圓，超過2014年所創的全年最大貿易逆差12.8兆日圓。

隨原物料價格降溫，日本11月進口額成長30.3%，小於上個月的53.5%。相較之下，受汽車和採礦機具需求所帶動，日本11月出口成長20%，較10月的25.3%稍緩。

日圓兌美元一年來貶值28.5%，使日本進口成本更重，而出口成長趨緩，也反映全球經濟步入衰退的隱憂。

日本對中國大陸11月出口成長3.5%，較上個月7.7%趨緩，受到晶片設備和汽車零件需求下滑所拖累。

日本

延伸閱讀

日本智庫：台灣人均GDP今年將超越日本

老後重點「該放棄什麼」…借鏡日本經驗 50歲準備獨老清單

淡水國小參賽日本「夢一字」 學童寫新年代表字

農委會調整水果出口 日本最多、中國僅占1.7%

相關新聞

彭博評選定義今年全球商業50人 台積魏哲家入選

彭博資訊評選定義今年全球商業50人的「彭博50」（Bloomberg），包括烏克蘭總統澤倫斯基、英國財相杭特、印度富豪阿...

日本智庫：台灣人均GDP今年將超越日本

日本經濟研究中心（JCER）預期，台灣的人均國內生產毛額（GDP）將在今年超越日本，南韓則在明年，原因是日圓對美元重貶，...

馬斯克最近三天賣出至少價值35.8億美元的特斯拉股票

特斯拉股票腰斬之際，執行長馬斯克本周賣出至少價值35.8億美元的股票。

FTX創辦人 涉嫌五罪起訴

美國證管會（SEC）13日表示，將依詐欺罪名，將加密貨幣交易平台FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fr...

油價明年先蹲後跳？高盛大摩估Q1供應過剩、下半年破百

高盛預測明年初將出現供給過剩，因而下調油價預估，但認為明年第3季油價將回升，摩根士丹利（大摩）也抱持類似看法，看好油價到...

新債王岡雷克說Fed不該再升息 艾克曼：3%通膨目標更好

在美國聯準會（Fed）14日宣布升息2碼、主席鮑爾再次承諾讓通膨率降回2%目標值後，華爾街的重量級投資資人士紛紛發表看法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。