新債王岡雷克說Fed不該再升息 艾克曼：3%通膨目標更好

在美國聯準會（Fed）14日宣布升息2碼、主席鮑爾再次承諾讓通膨率降回2%目標值後，華爾街的重量級投資資人士紛紛發表看法。「新債王」岡雷克（Jeffrey Gundlach）認為，由於經濟衰退即將來臨，Fed接下來不應再升息；避險基金大亨艾克曼（Bill Ackman）則認為Fed的2%通膨目標「不再可信賴」，3%左右的通膨目標將是對長期成長更好的策略。

被市場稱為「新債券天王」的雙線資本公司執行長岡雷克（Jeffrey Gundlach）接受CNBC專訪時表示，經濟衰退即將到來，預期經濟陷入衰退的機率超過75%，而且許多經濟衰退的指標顯而易見。他認為Fed在周三升息後不應再升息，但他預期Fed可能還會再升息1碼。

關於通膨，岡雷克對通膨率一旦下滑就會停留在2%的觀點持懷疑態度，表示通膨率在達到2%的水準後持穩是「完全不可信的」。他認為，通膨率下降的速度可能比大多數人預期更快，甚至可能降至零。他認為，債市定價完全反映了通膨已經觸頂並在消退的事實。

對於美股的看法，岡雷克說，顯然人人都已經消化標普500指數會攀抵4,250點的目標，但從當前的經濟狀況來看，他對如此高的目標水準持懷疑態度。標普500指數14日下跌0.61%至3,995.32點。

另一位知名經理人、避險基金潘興廣場創辦人艾克曼14日推文表示，Fed的2%通膨目標「不再可信賴」（no longer credible），因為去全球化、轉向替代能源，工資必須提高、降低風險、縮短供應鏈，都是造成通膨的原因。Fed現在無法調整其目標，但未來可能這麼做。

艾克曼說：「當被問及時，鮑爾承諾2％目標，但坦承考慮一個較高的利率可能會是個『長期計畫』。企業需要物價穩定，但能夠在一個3%穩定通膨率的世界興旺。」

艾克曼指出，他認為Fed無法在不造成嚴重摧毀就業的經濟衰退情況下讓通膨率回到2%，但如果回到2%，也無法長期維持，「接受3%左右的通膨率是長期維持穩健經濟與就業成長更好的策略」。