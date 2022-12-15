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路透：美國近期將從未經核實清單移除部分中國大陸實體

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
路透引述知情人士報導，拜登政府計劃將一些中國大陸實體從未經核實的貿易清單中移除，該計畫很快就會公布。美聯社
路透引述知情人士報導，拜登政府計劃將一些中國大陸實體從未經核實的貿易清單中移除，該計畫很快就會公布。美聯社

路透引述知情人士報導，拜登政府計劃將一些中國大陸實體從未經核實的貿易清單中移除。這項決定意味著，在美中陷入激烈的貿易和科技戰之際，仍會進行某種程度的合作。

知情人士表示，這項計畫很快就會公布，這是因為北京政府更願意允許美國進行現場檢查。目前尚不確定將被移除的實體數量或名稱。

美國商務部拒絕置評。

此一決定意味著，美國出口商對這些大陸實體出貨前，將不再需要進行額外的實地查核（due diligence）。

不過，此舉並不預示著美中關係會有更廣泛的解凍。

根據另一名消息人士，拜登政府預計最快在本周將儲存晶片製造商長江存儲列入更嚴格的出口管制清單。這個消息最初是由英國金融時報報導。

由於美國沒辦法完成現場檢查，以決定企業的信賴程度是否可以獲得來自美國的敏感技術，便會將這些企業列入未經核實清單。美國檢查陸企，需得到北京政府商務部的批准。

美國 北京 拜登

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