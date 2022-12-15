鮑爾談話後美元轉跌 Fed下修美明年經濟測至幾乎停滯

美元指數周三走貶，聯準會（Fed）一如預期升息2碼（0.5個百分點）並表示需要繼續升息後，美元一度上漲。

Fed官員提出升息會影響經濟表現的更明確信號。根據周三發布的經濟預測中值 ，他們下修2023年的GDP成長預測至0.5％。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周三跌0.3%至103.623。歐元兌美元升0.4%，報1.0674美元，至6月以來最強。英鎊兌美元升值0.5%，報1.2429美元。

在英國央行和歐洲央行周四也將發布政策決定前，美元疲軟可能令歐元和英鎊受益，兩家央行預料都將升息50個基點，減緩緊縮步伐。

Fed主席鮑爾說升息遠未終結，「我們還有一些路要走」。而當鮑爾回答提問時，美元逆轉走勢並回落。Fed預料，到2023年底，借貸成本至少還將調高3碼（0.75個百分點），失業率將上升，經濟成長將幾乎陷入停滯。

美國10年期公債殖利率下跌2個基點至3.48%，周二下跌11個基點。

Corpay的首席市場策略師Karl Schamotta說：「這是一套比市場預期更鷹派的溝通方式。政策制定者透過維持之前的措辭，即需要持續升息好讓政策處於足夠的限制性基礎上，令金融條件持續放鬆的希望破滅。」

美元兌日圓貶值0.24%，報135.235日圓。