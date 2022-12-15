美股全面收黑終結二連漲 Fed鷹派預測澆熄市場樂觀情緒

美國股市周三（14日）震盪收跌。儘管聯準會（Fed）一如預期升息2碼，但官員預測，利率將達到更高的頂點，且高利率將持續更長時間，澆熄市場的樂觀情緒，吐回早盤漲幅，終場收跌。

道瓊工業指數下跌142.29點，跌幅0.4%，至33,966.35點。標普500指數滑落24.33點，跌幅0.6%，收在3,995.32點。那斯達克綜合指數下挫85.93點，跌幅0.8%，報11,170.89點。費城半導體指數走跌44.26點，跌幅1.6%，至2,777.26點。

Fed將聯邦資金利率目標區間調高2碼，升到4.25%～4.5%，且預計到明年底將至少再升3碼。明年底失業率預測調高至4.6%、預估明年經濟成長率僅0.5%，將幾乎陷入停滯。

在聲明發布後的記者會上，Fed主席鮑爾表示，現在談論降息還為時過早，重點在於維持政策立場具足夠的限制性，從而讓通膨率降至2%的目標。

Spouting Rock資產管理公司首席策略師Rhys Williams指出：「他們可能正利用這種非常激進的點狀圖預測，來削弱過去幾個月的寬鬆預期。形勢已有些不同，這是他們的宣傳方式，在看到失業率上升之前，他們不會讓任何寬鬆措施真正發生。」

Allianz Investment Management資深投資策略師Charlie Ripley在報告中表示，總體來說，關注重點應該不是升息速度，而是政策效應顯現之際經濟的減速。在利率方面，風險的天平似乎正從Fed可能要升到多高，轉向他們何時可能被迫降息。」

標普500指數11個主要類股幾乎全軍覆沒，醫療保健類股一枝獨秀，是唯一上漲的類股。金融類股下跌1.29%，表現最差。

各國主要央行今年大舉升息的策略，加劇了各界對全球經濟可能陷入衰退的擔憂，也使得股票等高風險資產在今年承壓。

美股三大指數可能出現2018年以來的首次年線下跌，也將寫下2008年金融危機以來最大的年度跌幅。

蘋果（Apple）跌1.6%，Alphabet跌0.6%。

特斯拉下跌2.6%，市值跌破5,000億美元關卡。此前高盛分析師下調了這家電動車製造商的目標價位。

特許通訊（Charter Communications）暴跌16.38%，在該公司花大錢升級高速網路之後，券商下調了該公司目標價。