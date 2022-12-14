快訊

新生稀缺轉攻舊生 大學寒假轉學考「升溫」規則也大改

Fed會後鮑爾會說什麼？如何衡量他有多「鷹」？

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
聯準會（Fed）主席鮑爾。圖／路透
聯準會（Fed）主席鮑爾。圖／路透

美國聯準會（Fed）即將在美東時間14日下午2時（台北15日凌晨3時）宣布最新決策，接下來Fed主席鮑爾會在30分鐘後舉行記者會。投資人正屏息關注鮑爾這回會說什麼，立場是偏「鷹」或「鴿」。

財經網站MarketWatch報導，這回Fed升息幅度幾乎確定將從3碼減為2碼（0.5個百分點），把聯邦資金利率目標區間提高到4.25%-4.5%。市場焦點將轉向呈現個別決策官員利率預測的「點狀圖」，以及鮑爾記者會上的發言。

分析師預期「點狀圖」可望顯示Fed官員上修對明年利率預測，這波升息循環的利率峰值可能從9月估計的4.6%，提高到4.75%-5.25%。多數官員可能傾向支持5.25%。

不過，日前公布的美國11月消費者物價指數（CPI）年增7.1%，低於預期，促使野村（Nomura）經濟學家以通膨壓力進一步趨緩為由，把對Fed這波升息循環的終端利率預測下調0.75個百分點，降到4.75%-5%。

野村並預料，Fed明年將進一步放慢升息腳步，可望在2月和3月分別升息1碼（0.25個百分點）。

至於鮑爾記者會上會說什麼，分析師普遍認為，他會給股市潑冷水，強調Fed抗通膨之路還很漫長，會持續收緊貨幣政策，重申儘管升息步調減緩，但利率會「升得更高、升得更久」的基調。

北美Allianz Trade高級經濟學家Dan North認為，現在美國經濟瀕臨墜落懸崖，衰退疑慮日增，或許Fed離升息止步不遠了。

他認為，衡量鮑爾在記者會上有多「鷹」的一個指標，是仔細聽他對「緊縮過度的風險」有何說法。

鮑爾在11月會後記者會上表示，如果Fed緊縮過度，「我們可以運用工具支持經濟」。市場把這句話解讀是「轉鴿」訊號，加上他一周前剛表示Fed也不想緊縮過度，市場應聲大漲。

但Evercore ISI副董事長Krishna Guha在致客戶報告中說：「我們理應預期12月語調會更嚴肅。」

野村團隊則在報告中預測，鮑爾可能「持續預留Fed在2月升息1碼或2碼的選擇空間」，但「他也許會強烈暗示那場會議可能進一步減緩升息步調」。

Fed 鮑爾 記者會

延伸閱讀

美國聯準會12月決策將出爐 這五點最無懸念

2017年選秀會挖到寶 塞爾蒂克因泰托姆發光發熱

12/12【早晨財經速解讀】本週CPI+聯準會利率決策 鮑爾會大轉鷹嗎?金融股最慘11月 富邦金 國泰金 開發金 新光金 國票金獲利大虧五成

德羅展拚老命仍撐不起公牛 少了鮑爾真的差這麼多？

相關新聞

美股早盤平盤附近波動 投資人靜待Fed利率決策

美股14日早盤在平盤附近微幅波動，投資人們都在等待美國聯準會（Fed）稍晚將發布的利率決策。

全球央行利率會升多高？5顧慮恐限縮升息空間

本周美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）和英國央行（BoE）都將陸續宣布利率決策，一般預料在壓抑高通膨尚未竟其功之際...

FTX創辦人 涉嫌五罪起訴

美國證管會（SEC）13日表示，將依詐欺罪名，將加密貨幣交易平台FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fr...

Fed會後鮑爾會說什麼？如何衡量他有多「鷹」？

美國聯準會（Fed）即將在美東時間14日下午2時（台北15日凌晨3時）宣布最新決策，接下來Fed主席鮑爾會在30分鐘後舉...

美對FTX創辦人提三大指控 形容「史上最大金融詐欺之一」

在美國證管會（SEC）控告加密貨幣交易平台FTX創辦人班克曼－佛瑞德（Sam Bankman-Fried）之際，美國司法...

電動滑板車業將重洗牌

新冠疫情的封鎖並沒有造成電動滑板車的熱潮消退，但低成本融資時代的結束勢將淘汰這個行業。隨著投資人放棄這種無利可圖的商業模式，滑板車共用業者正在裁員、放緩擴張速度，和退出表現不佳的市場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。