全球央行利率會升多高？5顧慮恐限縮升息空間

本周美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）和英國央行（BoE）都將陸續宣布利率決策，一般預料在壓抑高通膨尚未竟其功之際，三大央行將宣布進一步提高利率，不過升息步調有望減緩，例如Fed這回升幅可能從3碼減為2碼（0.5個百分點）。已有財經專家認為，基於五大顧慮，全球央行未來即使再升息，應該不至於比目前水準高太多。

將來利率還會再升多少，要看世界經濟還能承受多大壓力。雪菲爾哈倫大學經濟學系高級講師Alexander Tziamalis與法國波城商學院（ESC Pau）財金副教授Jean-Philippe Serbera從五個面向，探討央行一連串升息可能造成的傷害，而這些顧慮可能限縮將來升息的空間。

1.消費支出縮減：利率走高加重民眾償債負擔，包括房貸、車貸、信用卡債等。在經濟大致停滯的此刻，調薪幅度跟不上物價增速，又必須拿更多錢償債，可能逼得消費者縮減支出，尤其是耶誕禮物、精品服飾或新車。這將迫使企業減產，少賣少賺，引發兩種不利全球經濟的連鎖反應：失業人口增加和成長減緩。好處是，這或許會加速壓低通膨。

2.房價下跌：房貸利率節節升高，更多民眾買不起房子。即使是競購者眾的房產，買方出價也將低於一年前的水準。利率走高，對買來出租的房東也可能變得不划算，其中一部分的房東會求售，導致市場供應暫時竄升。這些因素都可能打壓房價，而有關房價回跌的媒體報導也可能助長跌勢。分析師估計，未來兩年，英、美房價可能下跌5%至10%。

3.開發中國家倒債：開發中國家大多發行美元債券，美元隨利率走高而升值（至少在最近升勢減弱前是如此）已使這些國家財政更脆弱，投資風險隨之升高，這又推升他們在國際市場發債籌資的成本。糟的是，疫情已經削弱許多開發中國家的財政，如今又面臨全球消費支出降低、經濟衰退山雨欲來和投資萎縮的展望，在在升高債務違約風險。斯里蘭卡已經債務違約，更多國家恐步上後塵。這些國家為了整頓財政，可能讓民眾忍受惡性通膨、衰退和高稅負之苦，經濟可能需要數年甚至數十年才能復甦。

4.市場跌不停：央行緊縮貨幣政策，不只會打擊房價，也不利整體金融資產行情。利率走高時，把錢存在銀行帳戶或投資債券的收益隨之增加，這會降低投資股市及其他風險性資產的誘因。況且，消費支出降低和失業人數增加，也會減低投資人冒險押注的意願。這正是為何2022年金融市場大跌，也是升息減速消息每每激勵市場強彈的原因。

5.政治動盪：經濟不穩時，通常接踵而至的是政局不穩，從法國大革命到「阿拉伯之春」，糧食價格高漲都逼得人民革命。所以，利率升得愈高，政治動盪的風險就愈大。如果民眾反菁英抗爭加劇，找少數族裔和外來移民出氣，不必感到意外；民粹主義氣焰高張，和各國政府訴諸民族主義戰爭以轉移國內注意力，也是意料中事。

一旦通膨降回低點，央行勢必會著手降利率。同時，需要穩健、明智的政府採取一些必要措施，把全球經濟所受的傷害降到最低。Tziamalis和Serbera建議，對財務困頓的家庭和一時資金周轉不靈的企業，可給予「還款假期」；食物銀行和學校免費供應午餐也是必要的；政府也必須有勇氣要求億萬富豪、跨國企業甚至大地主繳納應繳的稅。若政府毫無作為，未來兩年人民日子可能飽受煎熬。