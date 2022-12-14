印地紡2至10月淨利躍增24% 拜漲價所賜

快時尚品牌Zara母公司印地紡（Inditex）今年2至10月的淨利年增24％，歸功於該集團調漲商品價格，並進攻高端市場，協助抵銷了全球需求疲軟的衝擊。這項利多激勵印地紡股價14日盤中走揚2%。

這家全球最大時裝零售商公布，在本年度（截至明年1月底）頭九個月淨利，從一年前的25億歐元增至31億歐元（33億美元），同期實體店和線上營收年比成長19％，略高於市場預期。分析師認為，今年春季該集團某些商品漲價5％或更多，幫助提振了營收。印地紡旗下還有Massimo Dutti和Bershka等品牌。

分析師表示，印地紡最近提供了更多為特殊場合設計的Zara「高級時裝」作品，也使其能夠銷售更高價單品，吸引來自頂級服裝市場的消費者。

自創辦人之女Marta Ortega 4月接班出任董事長以來，該集團表現優於一些對手。印地紡第3季營收年增11％，增速較前幾個月放緩，反映產業景氣變差，但該公司表示，11月初至12月8日營收年增12％，各地區銷售呈現正面訊號。

分析師預計，印地紡將在接下來的幾個月中將面臨更大的成本上漲壓力，包括勞工爭取加薪。