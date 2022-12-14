美對FTX創辦人提三大指控 形容「史上最大金融詐欺之一」

在美國證管會（SEC）控告加密貨幣交易平台FTX創辦人班克曼－佛瑞德（Sam Bankman-Fried）之際，美國司法部也對他提起刑事訴訟，形容「這是美國史上最大的金融詐欺之一」。巴隆金融周刊（Barron's）在耙梳SEC的訴狀後，整理出SEC對班克曼－佛瑞德提出的三個最瘋狂指控。

美國司法部的訴狀13日揭露，以八項罪名起訴班克曼－佛瑞德，包括共謀對客戶與銀行進行電信詐騙、洗錢、違反競選獻金法。紐約南區聯邦地方法院檢察官威廉斯在記者會上表示，「這是美國史上最大的金融詐欺之一」。

SEC也在13日控告班克曼－佛瑞德，向投資人隱瞞FTX和他旗下避險基金Alameda研究公司之間的危險連結，還推廣FTX是「安全」且「保守」的平台，卻又不當挪用客戶資金，從事高風險交易。

巴隆周刊則整理出SEC訴狀對班克曼－佛瑞德提出的三個最瘋狂指控：

FTX從一開始就是詐欺：SEC指控，班克曼－佛瑞德詐欺FTX的投資人、欺騙該平台的客戶。SEC指出，班克曼－佛瑞德在2019年5月創立FTX後，就從事詐騙投資人的計劃，「班克曼－佛瑞德在精心安排一場大規模、延續多年的詐欺，把交易平台數十億美元的客戶資金，轉移成自己的好處，幫助壯大他的加密貨幣王國」。

把客戶資金當成「個人小金庫」：儘管班克曼－佛瑞德已表示，他從未試圖從事詐欺，也未試圖混合資金，但SEC抱持相反論點，指控「FTX客戶資金和Alameda的自有資金沒有明顯區隔」，指涉班克曼－佛瑞德用客戶資金從事高風險交易。

SEC也指控，班克曼－佛瑞德「豪奢」地把客戶資金花在房地產與政治捐獻上，「基本上，班克曼－佛瑞德是把FTX數十億美元的客戶資金放到Alameda，接著再以Alameda為個人小金庫，買下奢華的房地產、支持政治競選活動、進行私人投資，還有其他用途。

危險的食髓知味：加密貨幣市場今年5月因穩定幣Terra價格重挫而陷入危機，造成好幾家數位資產公司破產。SEC指出，Alameda的債主也要求Alameda償還數十億美元貸款，但Alameda還不出來。

SEC指出，當時班克曼－佛瑞德要求FTX再把數十億美元的客戶資金移到Alameda，而且「未止於此」，指控班克曼－佛瑞德在夏季又要求把更多客戶資金移到Alameda，用於「投機性的創投投資」，包括投資加密貨幣計畫、貸款給自己和親友。

SEC的訴狀指出，即便Alameda和FTX無法讓客戶全身而退的情勢愈來愈明顯，班克曼－佛瑞德卻持續不當挪用FTX的客戶資金，同時還持續向投資人針對FTX的財務情況和風險管理做出造成誤導的陳述。SEC說，在FTX客戶競相提領資金，導致資產負債表出現大洞，班克曼－佛瑞德11躍企圖向投資人籌資時，也持續在誤導投資人。