台灣是FTX第七受災戶 幣圈風險擴大中

根據調查，在加密貨幣交易所FTX破產風暴中，台灣在受衝擊國家中排名第七，顯見台灣熱中於加密貨幣投資。而目前破產風波餘波未了，連其他加密貨幣平台也出現擠兌的狀況，香港金管會已向世界投資者警告，要注意數位資產潛藏的龐大風險。

香港警告風險

《BBC》報導，針對加密貨幣和其他數位資產平台潛藏的風險，香港監管機構已發出警告說，「投資者應警惕數位資產」，並意識到其中潛藏的高風險。該機構強調，虛擬資產雖然常被視為「存款」，但實際上沒有受到任何監管，更得不到任何保護。

根據調查機構幣虎（CoinGecko）公布，台灣今年1到10月平均到訪FTX的人次，高達15.5萬，更被評估為全球第七受衝擊的國家，成為本次破產風暴的重災區，對於國際的呼籲與警告不可不慎。

《CNN》報導，已經宣告破產的加密貨平台FTX創始人弗瑞德12日於巴拿馬被捕，被美國紐約檢查官起訴電信詐欺、濫用客戶資金等八項刑事指控，更被說是「美國史上最大的金融詐欺案」。

加密貨幣擠兌

在弗瑞德被捕的時後，加密貨幣圈的風波並沒有因此止息。最大的加密貨幣交易所「幣安」（Binance），在13日單日累積淨轉出資產超過18.55億美元。根據數據分析平台「Nansen」的資料，幣安從7日到13日的淨提款額高達36.6億美元。

幣安創辦人兼執行長趙長鵬表示，不畏懼目前面對到交易所提款的「壓力測試」，強調幣安能成功解決用戶的贖回請求。

加密貨幣是匿名且具有高波動性的數位資產，因為獨立於政府機構而受到支持，但同時許多非法活動的款項也是用加密貨幣支付，以免遭到追蹤。至今全球最大的加密貨幣比特幣今年已貶值超過 60%，而其他數位資產的價值也大幅下跌。

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