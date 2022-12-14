投資大師霍華馬克斯：50年來第三波巨變席捲市場

價值投資大師橡樹資本管理公司（Oaktree）共同創辦人霍華馬克斯（Howard Marks）縱橫投資界53年，見過景氣循環起伏、市場多空擺盪、泡沫脹起又爆破，但他職涯至今已目睹兩波真正的巨浪席捲金融市場，如今，他認為第三波已來臨。

馬克斯在金融時報（FT）撰文指出，第一波市場巨變發生在1970年代，導致高收益債券誕生。這讓基金經理人可安心買進信用品質高低不一的債券，只要投資風險能充分獲得補償。如此一來，謹慎的債券投資不再局限於只能買安全穩當的投資級債券。

這反映投資心態大轉變：「風險」未必得避之唯恐不及，而是要把「風險相對於報酬」合併考量。這種新的「風險／報酬」心態催生眾多新型投資工具，例如私募股權、不良債權、抵押擔保證券（MBS）、結構債和私人貸款。若說今日投資世界與50年前相比有如滄海桑田，一點也不誇張。

第二波巨變是利率長期下滑。這股趨勢在「風險／報酬」概念興起後沒幾年就展開，馬克斯認為這兩股趨勢的結合，開啟了自1980年初期展開、長達40年的股市輝煌時代。美股標普500指數從1982年8月的低點（102點），躍升到2022年初的4,796點，每年複合年報酬率達10.3%。

多重因素導致投資人在這段期間大豐收，包括：美國經濟成長、美國頂尖企業表現優異、科技進步、生產力和管理技巧提升，以及全球化帶來的效益。但馬克斯認為，40年的利率下滑趨勢，或許扮演最重要的角色。

這是個資產擁有者的市場，也是借款人的市場，因為零風險利率接近0%，且投資人熱情投資風險性資產；但另一方面，可能令放款者和四處物色便宜貨想撿的投資人感到氣餒。這個時代可能在2008-2021期間觸及頂點（僅2020年有幾個月除外）。

第三波巨變可能在去年展開，把過去40年的市況徹底翻轉過來。最重要的因素是通貨膨脹。通膨勢力在2021年初抬頭，迫使美國聯準會（Fed）2022年啟動史上最火速的升息循環。因此之故，原先寬鬆資金源源不絕的市況消失了，資產擁有者和借款人陷入劣勢，突然間，變成放款者和買家占上風。諸如橡樹資本這類的信用投資人更有條件要求更高的收益和更強的債權人保障。貸款和債券交易名單上滑落到不良債權等級的資產暴增，從數十種變成數百種。

接下來呢？

馬克斯認為，美股標普500指數之所以從10月低點強彈10%，主要是基於投資人相信市場會重返之前的太平盛世。他們似乎認為，通膨逐漸趨緩，不久就會促使Fed貨幣政策轉「鴿」，開始反手降利率，同時避開經濟衰退，不然衰退期也將既淺而短。這種想法是否太一廂情願？

馬克斯說，無人知曉未來經濟和市場會是如何，重點是要明白此刻的情況，而現況與金融海嘯過後的情景截然不同，大致而言已變得較不利。這些變化可能歷時很久，也可能隨時間推移而消退。但幾乎可確定，不可能再迅速回到2009年那麼樂觀和輕鬆的市況。

不過，換個角度來看，投資界已從2009-2021的「低報酬」時期，轉向「充分報酬」（full return）時代。投資人今後可能從信用工具獲取紮實的投資報酬，意味要達到整體報酬目標不再非得倚賴高風險投資工具不可。

投資環境再度丕變，大幅改善放款者和撿便宜者的投資展望。投資人若認同今後投資大環境將持續迥異於過去13年、甚至過去40年的大半時期，馬克斯建議調整投資策略，因為適用於前兩段時期的投資策略，或許在未來數年已不合時宜。