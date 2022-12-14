撿便宜還是接刀？特斯拉股價跌跌不休能不能買

自特斯拉執行長馬斯克10月27日入主社群媒體推特以來，特斯拉股價已重挫28%，今年來累計腰斬，市值更一度在13日跌到5,000億美元以下，原因包括投資人擔心電動車的需求前景、馬斯克專注於整頓推特導致分心等。不過，這檔過去兩年散戶投資人熱愛的飆股，還能買嗎？

特斯拉股價13日開高，一度大漲4.3%，但投資人沒多少時間歡呼，因為之後一路走低，終場重挫4.1%，報160.95美元，表現遠不如大盤標普500指數的上漲0.7%。

特斯拉股價今年來已重挫到兩年多低點，目前價位已偏便宜，Wedbush分析師Dan Ives指出，以息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）來看，特斯拉的股價價位為迄今最便宜。特斯拉以預估獲利計算的本益比約為32倍，企業價值／EBITDA的倍數也比歷史均值折價53%。

分析師認為特斯拉股價持續下探的原因有三，首先是馬斯克專注於整頓推特，導致特斯拉營運出錯的風險升高，其次是中國大陸的新冠防疫政策仍對特斯拉的上海廠與大陸銷售造成不確定性，第三是今年美國電動車市場的競爭加劇，也提高了特斯拉成長在明年及之後減緩的風險。

事實上，投資人已對馬斯克把重心放在推特、還口無遮攔地不斷放砲感到挫折。馬斯克近來把矛頭對準推特前信任與安全部門主管，還抨擊美國政府醫療顧問佛奇，招致白宮批評。擁有價值約5,000萬美元特斯拉股票的Future Fund董事總經理Gary Black 13日就推文說：「今天沒有特斯拉執行長。」

推特問題也連帶拖累特斯拉的品牌形象，調查業者YouGov.com指出，對特斯拉品牌持負面看法的民眾，高於持正面看法者。

投資人希望馬斯克能停止在推特發表那麼多動態，讓事態回歸平靜，專注在處理特斯拉的挑戰上，這也是特斯拉多頭最期待的發展。Gary Black說，馬斯克「將了解到，攻擊左傾的客戶群，正在傷害（特斯拉）的品牌，他也將減少談論他的政治觀點」。

然而，基本面的近期發展仍取決於馬斯克的心意，例如他是否決定投入更多心力在特斯拉。巴隆金融周刊（Barron's）指出，技術交易員和分析師於是從技術線型、移動均線以及阻力水準等指標，了解投資人現在對特斯拉基本面的看法，並研判短線的可能走勢。

特斯拉股價在上個月跌破180美元後，被技術交易員認為是會續跌的訊號，接下來的支撐是在約166美元，但現在特斯拉股價已低於這個水準，CappThesis創辦人Frank Cappelleri認為，「2020年底的120~155美元看來是下一個」支撐。

Fairlead Strategies創辦人Katie Stockton責任為，若特斯拉兩周收盤價都低於166美元，接著可能下探107美元。22V研究公司甚至認為，特斯拉股價的底部是逼近100美元。

但也有人對特斯拉後市抱持樂觀看法，主因是美國通膨削減法（IRA）帶來的助力。通膨削減法將撥出新一筆聯邦資金，鼓勵降低碳排等。CFRA分析師Garrett Nelson認為，在IRA成為法律後，特斯拉的股價被低估了至少40%，該法明年元旦起將提供電動車的7,500美元稅務優惠，而目前市面上兩款最暢銷的電動車－Model Y和Model 3都將符合補助資格，這將成為特斯拉獲利與股價的一大順風。

其他支撐還有特斯拉的能源儲存事業與Cybertruck題材。特斯拉上季部署了1,100百萬瓩（GW）小時的能源儲存設備，年增62%，也是歷來最高的能源儲存部署水準，而且需求仍超乎供應。

此外，特拉截至今年11月據估計已取得150萬輛的Cybertruck預購訂單。