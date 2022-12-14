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美參議院提出新法案 擬將華為踢出美國金融體系

集微網／ 集微網
美國參議院已提出一項法案，試圖將華為在內等外國公司排除在美國金融體系之外，作為遏製中國科技發展的新一波立法行動。 美聯社
美國參議院已提出一項法案，試圖將華為在內等外國公司排除在美國金融體系之外，作為遏製中國科技發展的新一波立法行動。 美聯社

集微網消息，據鉅亨網報導，美國參議院已提出一項法案，試圖將華為在內等外國公司排除在美國金融體系之外，作為遏製中國科技發展的新一波立法行動。

消息稱，這項由參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer) 在內等參議員發起的法案，將禁止美國企業與開發5G技術或從事工業間諜活動的海外企業進行重大交易。若遭到點名，華為將無法與美國的銀行進行交易。

共和黨參議員柯頓(Tom Cotton)表示，不允許華為取得美國用戶個人資料和國防系統訊息，必須解決中國公司對美國國安搆成的可怕威脅。

法案提出之際，美國國會正積極尋求能夠遏製中國影響力的方法，尤其是針對華為。11月底，美國聯邦通信委員會（FCC）以國家安全為由，宣佈在美禁售華為、中興通訊、海康威視、大華、海能達五家中國公司的電信和監控設備。

美國 議員 共和黨

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