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各國競研核融合 國科會：已規劃投入關鍵技術研究

中央社／ 台北14日電

數十年來，人類不斷嘗試透過核融合方式取得用之不竭的乾淨能源，美國13日宣布首度在實驗中達成重大的能量淨增益；台灣方面，國科會表示，已規劃投入核融合關鍵技術研究，並透過國際合作方式強化研究量能。

美國能源部美東時間13日宣布，位於加州的勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore NationalLaboratory, LLNL）近期一次核融合反應中，產出約3.15百萬焦耳（MJ）的能量，約是雷射所用能量2.05百萬焦耳的150%；顯示美國科學家在核融合研究取得重大突破，有助潔淨能源發展。

國科會分析，美國取得成果是運用雷射引發核融合研究上的重大突破，代表著在科學層面，人類已經可以利用雷射核融合方式來產生能量大於輸入的雷射能量；但目前不同核融合技術皆在實驗室驗證階段，離電廠應用上尚有一段距離。

由於核分裂會產生輻射產物，至今也尚未有較佳處理方式，國科會認為，世界各國在面對2050年淨零排放的目標，核融合前瞻能源技術，是各國努力的方向之一。

國科會指出，國際間發展數十年的核融合裝置，其中，利用磁約束核融合技術有Tokamak型73座，利用雷射慣性侷限約束（Inertial confinement fusion）方式的設施有9座。

同時，國際間以共同開發方式啟動國際熱核融合實驗反應爐（International Thermonuclear ExperimentalReactor, ITER）實驗計畫，也有國際大型企業投資，顯示各方對核融合發電的期待及可能性。

國科會表示，台灣已規劃投入核融合關鍵技術研究；如同美國線上記者會上傳達的，要完成這樣複雜的工作，需要雷射工程團隊、電漿診斷團隊，設計模擬團隊、執行及分析資料團隊、材料製造團隊等，國科會已計畫透過支持不同團隊來進行高功率雷射電漿、磁約束高溫電漿實驗及理論研究，並透過國際合作方式強化研究量能。

團隊 國科會 美國

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