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LG集團汽車電子產品訂單超過100萬億韓元

集微網／ 集微網

集微網消息，LG集團在汽車電子領域的訂單持續增加，預計今年LG電子、LG Innotek、LG顯示的相關訂單將超過107萬億韓元。

據韓媒Business Korea報道，LG電子正在通過公司的VS部門和LG Magna e-Powertrain和ZKW兩個子公司，積極擴大其汽車電子業務。LG電子的汽車電子事業在2022年第二季度時隔9年再次實現了盈利。截至今年年末，預計LG電子的汽車訂單規模預計將達到84萬億韓元。

LG Innotek主要生產汽車通訊配件和汽車電機，2022年第四季度的銷售額為73019億韓元，比去年同期增長27.6%，第四季度營業利潤為6204億韓元，比去年同期增長44.4%。預計今年汽車訂單規模將達到13萬億韓元。

LG顯示因顯示器市場不景氣而持續虧損，但汽車電子業務卻表現良好，相關訂單已接近10萬億韓元。

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