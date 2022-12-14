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韓媒：三星上季晶圓事業營收首度超越NAND銷售

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓媒體報導，三星電子的晶圓事業營收已首度超越主力的NAND快閃記憶體晶片銷售。路透
南韓媒體報導，三星電子的晶圓事業營收已首度超越主力的NAND快閃記憶體晶片銷售。路透

韓國經濟日報報導，南韓三星電子的晶圓事業營收已首度超越主力的NAND快閃記憶體晶片銷售，成為這家南韓晶片巨擘晶圓代工事業逐漸壯大的最新跡象。不過，這一部分也是因為近來記憶體晶片市場不景氣所致。

市場研究機構TrendForce和產業分析師指出，三星晶圓事業的第3季營收為55.8億美元，遠高於NAND晶片銷售的43億美元，為三星2017年把晶圓代工部門區隔出半導體事業以來，晶圓事業營收首度超越NAND事業。

三星半導體業務的成長大多來自DRAM和NAND快閃記憶體晶片的銷售，但晶圓代工事業在全球屈居第二，且遙遙落後第一名的台積電。三星上季晶圓代工市占率為15.5%，遠低於台積電的56.1%。

分析師指出，三星晶圓事業銷售成長，對整體半導體事業組合而言是個好兆頭，因為相較於記憶體晶片市場，晶圓代工受產業景氣循環影響的程度較低。IC Insights預測，全球晶圓代工業者今年的總營收將比去年成長20%至1,321億美元。

由於個人電腦需求趨緩， NAND晶片合約價格11月盤旋在約4.14美元，比去年底下跌近14%，而且明年上半年預料將進一步挫跌。

產業主管說，三星晶圓事業壯大，正值良率日漸提高。三星也正擴大晶圓代工的客戶基礎，除了高通和輝達等傳統無廠晶片設計業者，還有Google、微軟及特斯拉等想自己打造晶片的科技公司。

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