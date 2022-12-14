FT：美國最快本周將長江存儲等30多家陸企列貿易黑名單

知情人士透露，美國拜登政府準備將中國大陸記憶體業者長江存儲和其他數十家公司列入貿易黑名單，這些公司因此將無法購買特定美國零組件。這將是美國對大陸科技公司的最新打擊。

英國金融時報引述三名知情人士報導，美國商務部最早本周就會將長江存儲等大陸企業列入其「實體清單」；彭博資訊稍後引述一名知情人士報導，將列入實體清單的陸企包含長江存儲與其他35家公司。

除非獲得美國商務部的特別出口許可證，否則列入實體清單的公司不得從美國供應商購買技術。

長江存儲的代表拒絕置評。

此舉將是美中技術衝突的最新升級。拜登政府10月公布針對大陸的嚴格出口管控措施，對大陸在購買半導體和晶片製造設備的能力上實施一項全面限制規定，當時將長江存儲和其他公司列入必須進一步檢查的「未經核實」名單，設定給予企業60天的期限，讓美國執行調查，否則就會面臨被列入實體清單的風險。

近期的消息曾顯示，中國大陸政府顯然正在配合美國當局，以免長江存儲和其他公司被列入實體清單中。這涉及與美國政府合作，揭露有關公司產品和運營的特定資訊。

金融時報今年曾報導，長江存儲顯然違反美國出口規定，為大陸電信設備商華為的智慧手機供應NAND記憶體晶片。另外，長江存儲數月來已在囤積外國晶片製造設備，原因是預料拜登政府準備對該公司採取行動。

美國國會議員數月來則施壓拜登政府，把長江存儲列入貿易實體清單，議員還警告蘋果如果推動向長江存儲採購晶片的計畫，將對蘋果進行嚴格檢視。