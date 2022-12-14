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受特斯拉股價大跌拖累 馬斯克將世界首富地位拱手讓出

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
SpaceX、特斯拉電動車與推特公司執行長馬斯克。資料照片。美聯社
SpaceX、特斯拉電動車與推特公司執行長馬斯克。資料照片。美聯社

BBC報導，SpaceX、特斯拉電動車與推特公司執行長馬斯克持有的特斯拉股票價值今年大幅下跌，因此不再是世界首富了。

根據富比世的億萬富豪即時排行榜，全球精品龍頭LVMH集團老闆阿諾德（Bernard Arnault）及家族以1886億美元（折合台幣約5.76兆元）淨資產登上世界首富寶座，馬斯克則以1768億美元（折合台幣約5.4兆元）落居第二。

彭博新聞的億萬富豪即時排行榜則顯示，阿諾德及家族以1710億美元美元登頂，馬斯克則以登頂，馬斯克則以1640億美元（折合台幣約5兆元）排第二。

亞洲首富、印度礦業大亨阿達尼（Gautam Adani）在兩個排行榜均為第三。

稍早新聞報導，特斯拉據報計劃上海廠分階段停產以來，股價就一路下跌，周二股價再跌4.1%，市值一度跌到5,000億美元以下。特斯拉股價今年以來下跌了54.3%。市場對電動車需求產生疑慮，加上執行長馬斯克執著於整頓推特，都深深影響特斯拉今年股價表現。

投資機構韋德布希證券公司（Wedbush Securities）科技分析師艾夫斯（Dan Ives）受訪時指出，「馬斯克即是特斯拉，特斯拉就是馬斯克」，圍繞推特收購案的「馬戲」（circus）拖累了特斯拉的股價。

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