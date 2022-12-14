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她在哪？FTX創辦人被捕後 網追Alameda前CEO下落

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
與FTX關係密切的避險基金Alameda Research前任執行長艾里森。擷自推特@AdamWilday
與FTX關係密切的避險基金Alameda Research前任執行長艾里森。擷自推特@AdamWilday

FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）被捕後，外界注意力集中在與FTX關係密切的避險基金Alameda Research前執行長艾里森（Carolin Ellison）的下落。

周一在巴哈馬被捕的班克曼-佛瑞德周二遭美國證管會起訴，他自投資人那裡籌集18億美元後犯下詐欺和洗錢等多罪名。

FTX和Alameda之間的關係正受到嚴審。華爾街日報報導，FTX將數十億美元的客戶資產拿去借給Alameda進行高風險交易和投資，班克曼-佛瑞德持有90%的Alameda股權。

根據華爾街日報，艾里森是史坦福大學畢業生，在波士頓長大，雙親是兩位麻省理工學院經濟學家。她曾在量化交易公司Jane street工作，在那裡認識了交易員同事班克曼-佛瑞德。據說兩人曾經交往。

11月11日FTX聲請破產時，班克曼-佛瑞德辭去該公司執行長，艾里森隨後自Alameda被開除。FTX的消息不斷衝擊幣圈，艾里森的下落也成為社群媒體關注的話題。Alameda總部設在香港，FTX原本也是，後來搬到巴哈馬去。

推特的貼文包括「Caroline（艾里森）呀Caroline，你在哪兒？」，以及「艾里森目前人在何處？美國司法部關心嗎？」

媒體報導，本月稍早有人在曼哈頓一家咖啡店看到這位前Alameda執行長，揣測她可能正與當局合作。彭博資訊報導，她聘了前證券交易委員會執法部門主管、現為WilmerHale律師事務所證券金融服務部門主席 Stephanie Avakiano擔任代表律師。

FTX 華爾街日報

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