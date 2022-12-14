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台積電ADR微漲0.1% 較台北交易溢價4.8% 費半收紅
台積電ADR周二小漲0.1%，收在80.51美元，較台北交易溢價4.8%。費城半導體指數隨美股大盤上漲1.5%。
美股周二（13日）衝高後回吐部分漲幅，終場收盤仍收漲，因美國11月消費者物價指數（CPI）明顯放緩，升幅低於預期，提振市場認為聯準會（Fed）可能很快放緩升息步伐的樂觀情緒，但投資人仍審慎以對，如今屏息等待Fed公布利率決策。
道瓊工業指數上漲103.6點，漲幅0.3%，報34,108.64點，標普500指數上漲29.1點，漲幅0.7%，收在4,019.65點，那斯達克綜合指數上漲113.1點，漲幅1%，報11,256.81點。
台灣加權股價指數昨天下跌89.63點收在14,522.96點，台積電跌0.7%收在471.50元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 101.55 -2.07 96.30 5.45
中華電 CHT 111.74 +0.22 111.00 0.66
台積電 TSM 494.01 +0.10 471.50 4.77
聯電 UMC 44.73 +1.11 43.80 2.13
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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