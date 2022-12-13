人類能源歷史性里程碑 美宣布核融合研究重大突破

美國能源部13日宣布在核融合研究上取得重大突破，美國科學家首度製造出「淨能量增益」的核融合反應，也就是反應產生的能量大於促發該反應的雷射能量。這是學界數十年來斥資數十億美元研究核融合的重大里程碑，

美國能源部部長葛蘭何表示，美國科學家進行的核融合實驗，複製出「僅在星體與太陽中才能發現的某些條件」，並稱這一里程碑實驗，是向零碳排核融合能源邁出的重要一步。

葛蘭何說：「若我們能推進核融合能源，就可用它來生產清潔電力、交通燃料、電力業與重工業等等。」

美國加州勞倫斯利佛摩國家實驗室5日在一個有如體育館那麼大、配備192道雷射的實驗裝置中，以雷射照射一個微小的氫電漿球。該核融合反應產生約3.15兆焦耳的能源，比促發該反映的雷射能量2.05兆焦耳多出50%，成為史上首次達成「淨能量增益」的核融合實驗。