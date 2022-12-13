全球第五大航商CEO：航運需求將「短暫」反彈到春節

德國航運巨擘赫伯羅德（Hapag Lloyd）13日表示，正看見海運需求在近幾個月走弱後小幅反彈，但也重申，在新冠疫情造成的供應鏈斷鏈問題消退之際，市場前景將更平淡。

路透報導，赫伯羅德的海運貨櫃業務是全球經濟走勢風向球之一，隨著世界各國正疲於應對俄烏戰爭後急速上漲的通膨和生活成本危機，這家全球第五大航商表示，已看見9月和10月海運需求明顯下滑。

不過，赫伯羅德執行長詹森（Rolf Habben Jansen）13日在電話中向記者說：「我認為市場並不像四周或八周前那樣疲弱。邁向年底以及到農曆新年期間，海運需求將稍微恢復。」

拜疫情危機帶動運費創新高所賜，赫伯羅德今年第2季淨利年增兩倍，不過，詹森在11月示警，運費正在回落，且通膨相關成本上升，可能衝擊未來獲利。詹森指出，由於塞港亂象緩解及訂單減緩，明年運能很可能超過需求。