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美將宣布核融合技術突破 專家：蓋發電廠得再等等

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國能源部可望今天宣布其研究人員已經在核融合研究方面取得「重大科學突破」，這項技術被認為可能為電力來源帶來變革。但專家認為，運用核融合來發電可能得再等20、30年。

美國能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）預計美東時間13日上午10時（台北時間13日晚間11時）在華府的能源部宣布核融合技術進展。

科學家數十年來一直在發展核融合技術，支持者說，核融合是一種乾淨、充裕且安全的能源來源，最終可能打破人類依賴化石燃料、助長全球氣候危機的局面。

能源部拒絕提供今天將公布的任何具體細節，但英國「金融時報」（Financial Times）上週末的報導已讓科學界議論紛紛。

根據金融時報，加州勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL）首度從核融合反應中達成「能量淨增益」（net energygain），意謂產出的能量高於引發反應所使用的能量。

倫敦帝國學院（Imperial College London）物理學家傑頓登（Jeremy Chittenden）表示，這項成就若經證實，將是「令人極度興奮、真正的突破時刻」、「證明追求已久的目標、核融合的『聖杯』確實可能實現」。

當前全球核電廠是運用核分裂來產出能量；核融合則是結合兩個較輕的氫原子同位素（氘、氚），來形成較重的氦原子，過程中會釋出大量能量。而這就是太陽等恆星內部的反應。

在地球上，核融合反應則可透過在專門設備內把氫加熱至極高溫度來引發。勞倫斯利佛摩國家實驗室就是在巨大的「國家點火設施」（National IgnitionFacility）中，把192束超高能量雷射光束全部導引至一個頂針大小、內含氫同位素的小圓柱容器。

根據金融時報，勞倫斯利佛摩國家實驗室的科學家最近在一次核融合反應中，產出約2.5百萬焦耳（MJ）的能量，約是雷射所用能量2.1百萬焦耳的120%。

如同核分裂，核融合操作過程不會產生碳，又比核分裂多出更多優勢，例如沒有核災風險，而且產生的輻射廢料少得多。然而核融合要達到產業規模，還有很長遠的路要走。

傑頓登提醒：「要用核融合來發電，我們必須進一步提高能量增益。我們也得找到可以更頻繁、更便宜重現相同效果的方法，之後才能切合實際地把它變成發電廠。」

法國原子能委員會（French Atomic EnergyCommission）專案經理李法佛（Erik Lefebvre）告訴法新社，要走到那一步，可能還要再等20或30年。

美國 高溫 核災 核電

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