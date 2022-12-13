南韓晶圓廠開工率急劇下滑 Q4降至80%

集微網消息，由於全球通貨膨脹導致IT產品需求減弱，南韓晶圓廠的開工率從第四季度開始急劇下降，預計在2023年上半年將進一步下降。

據韓媒The Elec報道，除了三星電子的先進節點需求依然旺盛外，DB Hitek、Key foundry、Magnachip、SK海力士系統IC等南韓代工企業的開工率正在下降。

據悉，DB Hitek提交給當地金融部門的文件顯示，該公司的開工率目前在80%左右，第三季度為95%，2022年上半年為97.9%。另外，Key Foundry、Magnachip、SK海力士系統IC的開工率也下降到了70% ~ 80%左右。

事實上，消費電子需求轉弱已波及到全球範圍內的晶圓廠，以台積電為例，台積電總裁魏哲家曾指出，由於手機和PC的晶片需求大幅萎縮，7/6nm工藝的產能利用率將低於其他節點。業內預測，台積電7nm工藝產能利用率可能從Q3的95%，在明年Q1降至50%以下，台積電Fab 18的5nm產能預計將在明年上半年從滿負荷下滑至70-80%。