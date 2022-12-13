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美抵制晶片力度增強 日荷加入制裁中國

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

擋不住美國晶片抵制，中國向世界貿易組織申訴！美國10月祭出了晶片法案，嚴加控管先進半導體技術流入中國，中國商務處近期表示，已向WTO提出控訴，此舉已經違反世界貿易規定。此外，據消息人士指出，日本荷蘭基本上已經加入制裁中國的行列，中國晶片產業再受重擊。

WTO難有強制

半島電視台》報導，中國商務處表示，中國已依循世界貿易組織的章程，向美國抵制晶片技術流中國的狀況提出控訴，並強調「這是為了表達捍衛國家利益的決心」、「且美國的抵制更傷害了全球供應鏈的穩定性」。

然而，向WTO申訴的效果可能微乎其微。日前，世界貿易組織裁決美國前總統川普的鐵、鋁關稅制度違反了世界貿易的規定，認為美國應撤回相關措施。但美國不服世貿的裁決結果並表示，關稅是保障國家安全的重要制度，無意撤回關稅規定，顯見世貿裁決並沒有強制力。

日荷加入抵制中國

雪上加霜的是，國際晶片相關科技大廠都逐漸向美國靠攏，《路透社》報導，白宮國家顧問沙利文12日說，已與日本與荷蘭等夥伴進行對話，盼能說服兩國跟進抵制中國晶片的行列。

日本與荷蘭都掌握了半導體技術的核心設備。如荷蘭ASML（艾司摩爾）是唯一有能力量產先進製程所需的EUV（極紫外光曝光機）機台。日本則是半導體材料與設備的大國，其中東京威力科創（Tokyo Electron）生產鍍膜和蝕刻設備，更是世界前三的半導體材料供應商。

對此，日本貿易大臣西村康俊僅表示，「由於是外交往來，所以不能透露多細節，但日本會根據外匯與貿易規範來衡量出口管制」；荷蘭外交部發言人則拒絕置評。但消息人士指出，日本與荷蘭原則上都同意加入制裁的行列。

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