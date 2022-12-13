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IBM攜手日本國家隊合資晶片商Rapidus 製造2奈米晶片

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
IBM正與日本晶片製造商Rapidus合作，幫助製造2奈米晶片。路透
IBM正與日本晶片製造商Rapidus合作，幫助製造2奈米晶片。路透

IBM正與日本政府支持的晶片製造商Rapidus合作，幫助製造2奈米晶片。Rapidus是豐田汽車、Sony及其他六家企業合資成立的新公司，開發並生產新一代半導體

IBM和Rapidus於13日發布聯合聲明表示，將攜手進一步開發IBM突破性的2奈米節點技術，由Rapidus在日本的行。共同社指出，Rapidus希望在2027年開始生產2奈米晶片。

IBM表示，作為協議一環，Rapidus的科學家和工程師將與IBM日本公司及IBM的研究人員，一起在紐約州的Albany奈米科技園區工作。新廠將位於日本，但兩家公司都還沒宣布具體地點。

IBM研究主管Dario Gil表示，將與Rapidus合作製造IBM去年發表的2奈米節點晶片。目前日本最先進工廠生產的晶片是40奈米，Dario Gil在問及日本製程是否會有飛躍式進展時說，「這並非從無到有」，「日本已在半導體業擁有龐大優勢，在材料和設備領域領先全球」，「日本的工程和科學專業、以及相關供應商和合作夥伴網路非常豐富和強大」。

日本11月表示，將對Rapidus投資700億日圓（5億美元），雖然金額不高，但消息人士說，後續會有更多投資。

日本 奈米 半導體

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