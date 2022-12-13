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高盛的消費者業務將多砍至少400人 超過例行淘汰數

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
高盛集團計劃消費者銀行業務要多裁掉數百人。路透
高盛集團計劃消費者銀行業務要多裁掉數百人。路透

高盛集團（Goldman Sachs）計劃要多裁員至少數百人，此一華爾街金融巨擘正整頓消費者銀行業務，為來年的經濟不確定性做準備。

彭博資訊引述知情人士報導，高盛正起草計畫，虧損的零售銀行業務至少會砍掉400人。這家總部在紐的公司每年都會對工作表現不佳的人進行末位淘汰，那是幾個月前的焦點所在，而此波裁員超出了尋常範圍。

高盛執行長所羅門（David Solomon）表示，他正縮減對消費者銀行業務的野心。所羅門曾明訂進軍該領域為高盛的四大成長目標之一，希望減少仰賴投資銀行和交易部門的獲利，這兩者雖能賺錢但並不穩定，投資人不是很看重。所羅門還說，也在評估其他部門以管理員工人數並限制成本。

高盛在技術和整合營運上投下大量資金後，支出壓力愈來愈大，分析師預估該集團調整過的年度獲利可能大減44%。消費者銀行部門成本膨脹、投銀業務放緩，以及資產價格暴跌，使得該集團今年獎金池縮水。

所羅門上周在一場會議上說，「我們持續看到開支面臨逆風，特別是在短期 內。我們已經啟動了某些削減開支計畫，但要一段時間才能見效。最終，我們會保持靈活，調整公司規模以反映機遇。」

在所羅門的領導下，總部位於紐約的高盛進入併購領域，以做大核心華爾街之外的業務，打造更多元化的公司，這導致員工數激增。截至第3季底，高盛全球員工高達49,000人左右。

消費者業務未來幾個月會停止提供貸款。這些無擔保貸款是高盛脫離迎合金融菁英的最鮮明跡象之一，該公司因此嘗到承作一般平民百姓業務的滋味，例如在美國各地上法院追討未償還債務。

華爾街 菁英 投資銀行

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