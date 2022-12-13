常關帳號又愛刪文 搞神祕的大賣空本尊竟奪推特人氣王

電影「大賣空」主角原型、因放空次貸泡沫而一舉成名的投資人貝瑞（Michael Burry）總是愛在推特貼文後刪文，甚至數度關閉推特帳號，但這不妨礙他擁有一大群死忠的推特追蹤粉絲，而且在最新調查中，投資人認為貝瑞的推文在華爾街中最佳，打敗一票明星專業投資經理人。

彭博資訊的MLIV Pulse上周最新票選活動顯示，在515明回應者中，幾乎三分之一認為貝瑞的推特帳號是最佳的投資人推特帳號，在專業市場投資人士中，貝瑞尤其擁有高人氣，打敗「新債王」岡雷克（Jeffrey Gundlach）、避險大亨艾克曼（Bill Ackman）與「女股神」伍德（Cathie Wood）等多位高知名度投資「大咖」。

貝瑞已經數度刪除推特帳號後又重啟帳號，包括上周也是如此，而且他還習慣刪除大部分的推文。不過，他擁有約120萬名推特追隨者。

在多數金融資產遭遇巨大虧損的一年即將告終之際，投資人選擇貝瑞的推特做為最佳追蹤推特帳號顯然別具意義。

貝瑞在推特上帳戶名稱為「Cassandra B.C.」在希臘神話中，Cassandra（卡珊德拉），是位具有悲劇性格的預言先知，這反映了貝瑞深度的看空本質。在今年5月，當市場開始下跌時，貝瑞發了一條神秘推文，表示正在觀看「一場飛機失事」。在8月，他又指出如同「上癮」般消費者支出的危險性，接著在9月表示貨幣流通速度上升、貨幣供應下滑，可能更高通膨的前兆。

貝瑞也經常批評億萬富豪馬斯克，而馬斯克是推特的新老闆。