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油價大漲3％、北美一條油管關閉 金價收跌等待Fed決策

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
路透

國際油價周一（12日）上漲2%至3%，由於北美一條重要的原油管道仍然關閉，沒有重新啟動的時間表，使得投資人對原油供應狀況感到不安，且俄羅斯威脅要減產； 金價下跌，投資人在場外觀望，等待美國通膨數據和聯準會（Fed）本周稍晚的升息決策。

油價大漲逾2%

布蘭特原油2月期貨結算價報每桶77.99美元，上漲1.89美元，漲幅2.5%；西德州原油1月期貨結算價報每桶73.17美元，上漲2.15美元，漲幅3%。

兩大指標上周均觸及2021年12月以來最低，投資人擔心可能出現的全球經濟衰退會損害石油需求。

TC Energy旗下加拿大至美國的Keystone原油管道可能長期停止運作，這幫助扭轉原油價格走勢。

能源顧問業者Ritterbusch and Associates的Jim Ritterbusch表示：「Keystone管道的維修時間顯然比預期要長，增加庫欣原油庫存進一步減少的可能性。」

交易商擔心清理和重啟Keystone石油管道需要多長時間。上周該管道超過14,000桶石油外洩，是近10年來美國最大的原油泄漏事件。預期該管道關閉將使奧克拉荷馬州庫欣石油儲存中心的供應減少，這是美國指標原油期貨的交割地。

路透初步調查顯示，七位接受訪查分析師的平均估計，截至12月9日的一周內，整體原油庫存預期減少約390萬桶。

美銀全球研究部表示，在Fed貨幣政策轉趨鴿派以及中國大陸經濟重啟的情況下，全球指標布蘭特原油可能反彈並迅速漲破每桶90美元。

金價收跌 等待美國通膨數據和Fed決策

現貨黃金價格下跌0.9%，報每英兩1,780.19美元；美國黃金期貨下跌1%，結算價報每英兩1,792.30美元。

RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis表示：「金市在Fed開會前回落，未來幾天將相當動盪。」

市場預期Fed將在12月13-14日的今年最後一場決策會議上升息2碼。 歐洲央行和英國央行也將在本周宣布利率決定。

上周五的數據顯示，美國11月生產者物價漲幅略高於預期，強化Fed必須在更長時間內維持高利率的看法。

現在焦點轉移到將於周二公布的美國11月消費者物價指數（CPI）報告。

現貨白銀下跌0.7%，至每英兩23.30美元。

白金跌2.2%，至每英兩999.73美元，鈀金跌3.5%，至1,881.47美元。

美國 Fed 金價

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