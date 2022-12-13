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美元走強、日圓走低 美國CPI數據公布前匯市靜觀其變

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元兌日圓勁升，受美國公債殖利率上升、原油價格上漲和離岸人民幣走軟影響。路透
美元兌日圓勁升，受美國公債殖利率上升、原油價格上漲和離岸人民幣走軟影響。路透

在各大央行即將發布貨幣決策的關鍵一周，美元指數周一走揚，美國公債殖利率攀升。日圓表現最差，貶值近1%。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一漲0.3%至 105.131，美元兌日圓升值0.9%至137.75，受美國公債殖利率上升、原油價格上漲和離岸人民幣走軟影響。美元兌瑞郎也攀升，上漲0.2%，報0.9348瑞郎。

歐元兌美元持平，報1.0535美元。第4季迄今為止，歐元已經回升近8%，投資人之前認為歐洲央行會堅持激進升息的路線。

舊金山的外匯顧問公司Klarity FX執行董事Amo Sahota說：「我們一直覺得美元已經見頂，這種感覺已經有幾周了。我們認為，自9月觸及峰值和10月下旬的雙頂測試以來，美元的跌勢就已經開始了。」「這並不意味著美元將從目前的價位 直接下跌。仍可能會保持在高位，但不會接近高點，除非有新的動力。」

美國11月消費者物價指數將在周二公布，預計將顯示不包括食品和能源價格的核心物價指數同比增長6.1%，低於10月份的6.3%。

FOREX.com和City Index駐紐約的高級市場分析師Joe Perry說：「美元走弱是一個信號，表明市場預料通膨會降低，而且市場將會聽到鮑爾說：聯準會（Fed）正在削減其升息步伐，市場正在消化這些訊息。」

四大央行本周都將召開2022年的最後一次政策會議。Fed、歐洲央行、英國央行和瑞士央行本周都將公布利率決定。除Fed 外，歐洲央行、英國央行和瑞士央行預料都會升息50個基點。

「風險環境仍然不穩固，」 Brown Brothers Harriman ＆ Co.外匯策略全球主管Win Thin在報告中寫道：「我們也認為CPI數據有上揚風險，這種情況下，美元有可能進一步上漲。」

美國10年期公債殖利率上漲4個基點至3.62%；10年期新公債發行結果不佳；2年期債券殖利率攀升5個基點。

美國 指數 Fed

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