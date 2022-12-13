台積電ADR小跌0.3% 較台北交易溢價3.9%
台積電ADR周一小跌0.3%，收在80.43美元，較台北交易溢價3.9%。費城半導體指數隨美股大盤上漲2.1%。
美國股市周一反彈，投資人預料通膨將趨於緩和，微軟和輝瑞領漲。除周二公布的通膨報告外，市場也留意聯準會（Fed）本周開會的動向。
標普500指數上漲56.18點，漲幅1.4%，至3,990.56點，創下近兩周來的最佳表現；道瓊工業指數大漲528.58點，漲幅1.6%，至34,005.04點。那斯達克綜合指數漲139.12點，漲幅1.3%，至11143.74點。三大指數開盤均走高，並將漲勢維持到收盤。
台灣加權股價指數昨天下跌92.84點收在14,612.59點，台積電跌1.4%收在475.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 103.67 +1.65 98.10 5.68
中華電 CHT 111.47 -0.16 112.50 -0.92
台積電 TSM 493.41 -0.32 475.00 3.87
聯電 UMC 44.23 +1.55 43.50 1.68
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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