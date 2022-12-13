道瓊大漲528點 投資人指望通膨趨緩 能源股隨油價反彈

美國股市周一反彈，投資人預料通膨將趨於緩和，微軟和輝瑞領漲。除周二公布的通膨報告外，市場也留意聯準會（Fed）本周開會的動向。

標普500指數上漲56.18點，漲幅1.4%，至3,990.56點，創下近兩周來的最佳表現；道瓊工業指數大漲528.58點，漲幅1.6%，至34,005.04點。那斯達克綜合指數漲139.12點，漲幅1.3%，至11143.74點。三大指數開盤均走高，並將漲勢維持到收盤。

美國10年期公債殖利率從上周五的3.567%升至3.611%。最近幾周，美國公債的殖利率從10月創下的14年高點回落。

所有的焦點都集中在周二的美國CPI，預料11月物價漲幅為7.3%，比前一個月的7.7%有所放緩，核心物價料漲6.1%，前一個月為6.3%。

摩根大通的銷售和交易部門的大膽預測，由於股票投資人採取防禦性姿態，因此周二的消費者價格指數如果表現疲軟，則可能引發股市強彈，標普500指數漲幅可能高達10%。

不過，發生這種情況的可能性很小——摩根大通團隊認為機率只有5%。

Kace Capital Advisors管理合夥人Ken Polcari表示，「市場目前消化的明天出爐的CPI漲幅為6點幾，而預期為7.3%，如果真的是6點幾，將是足夠讓所有人興奮的理由，至少短期如此。」

緩和的CPI數據將為Fed周三只升息2碼（0.5個百分點）提供理由，並為市場是否可以預測2023年末降息提供契機。

「今天的走勢不代表什麼；CPI後可能是另一回事，」Brandywine Global的投資組合經理John McClain表示。「人們正在陷入一種虛假的軟著陸安全感。Fed不會很快降息。與2020年相比，這將是一個更長的周期」。

繼Fed之後，歐洲央行將在周四宣布利率決定，並可能選擇升息50個基點。英國、墨西哥、挪威、菲律賓、瑞士、台灣的央行本周也將發布決策。

能源股受原油價格上漲所提振。美國基準原油價格上漲3%，收在每桶73.17美元。Valero Energy (VLO)股價上漲5.2%，成為標普500指數周一表現最好的成分股。APA (APA)上漲4.9%，Schlumberger漲4.5%。

微軟漲2.9%，該公司說將購買倫敦證券交易所集團(LSE))LSEG.L4%的股份，帶動三大指數齊揚。輝瑞漲0.9%，該公司發布各類疫苗的收入預測。

今年最大的輸家之一特斯拉下跌6.3%。

Rivian 大跌6.16%，該公司暫停和Mercedes-Benz Vans在歐洲生產電動廂型貨車的合作談判。

生物技術公司Horizon Therapeutics 大漲15.5%，安進出價收購該公司。Coupa Software 大漲26.7%，該公司同意將自己出售給私募股權公司Thoma Bravo LLC。