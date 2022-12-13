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歐電動車成本 低於油車

經濟日報／ 編譯劉忠勇任中原／綜合外電

歐洲幾乎所有國家擁有及使用電動車的總成本，已經比汽油或柴油車便宜，主因燃料價格上漲。業界認為現在已經到了車種轉換的普及階段。

歐洲租車公司LeasePlan的數據顯示，歐洲電動車的售價仍高於同型的傳統汽車，但由於電動車維修及充電成本較低，因此總成本低於傳統車。

LeasePlan指出，該公司在22個歐洲國家營運點的數據顯示，幾乎在各個國家的各種用車部門，電動車的持有總成本（TCO）都已經低於汽油或柴油車。

該公司發現，歐洲家庭的標準電動車，例如福特Kuga或Skoda Enyag車款，在19個國家的TCO都等於或低於傳統車，包括英、法、德及荷蘭；只有波蘭義大利及捷克的電動車TCO明顯較高。

在小型車之中，例如雷諾Megane或起亞Nero，在英國電動車款的購車及養車成本為919歐元，柴、汽油款各為941歐元和954歐元。

LeasePlan指出，電動車用戶在自己家裡充電的成本，比使用公共快速充電的成本要低。用戶中約65%是在家充電，20%在工作場所充電，15%在公共充電站。充電成本約占電動車TCO的15%，而柴油的油費占TCO的28%。

Lease在報告中說：「儘管能源價格高漲，電動車的燃料成本仍明顯低於汽柴油車。」

柴油車 義大利 波蘭

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