星國家族辦公室 數量暴增

倫敦金融時報（FT）報導，新加坡的家族辦公室近來激增，這類為富裕人士及其親友設立的私人財富管理公司，新進者多達半數為中國大陸的富人所設。這股熱潮也正吸引金融專業人士跳槽。

根據估計，自從新冠疫情爆發以來，新加坡的家族辦公室總數已經暴增兩倍，有些資料顯示這類私人投資機構已達到1,500間。

卡洛琳‧李（音譯）曾是私人銀行家，現在管理一間總部在新加坡的家族辦公室，她說：「大型的家族辦公室會努力支付等同私人銀行給資深財富管理人士的薪資水準。」

這類家族辦公室過去常聘自家人擔任重要職務，主要是幫他們取得工作簽證，以便遷入新加坡，不管他們有沒有資產管理的經驗，但今年4月起，家族辦公室被要求至少要聘請兩位投資專才，才具免稅資格。

這些新規則造就一波資產管理、私人財富管理以及其他銀行專業人士的聘僱潮，因此要找到人才變得更困難，必須提高薪資才辦得到。一家美國金融機構駐新加坡的投資銀行主管透露，他手下有人跳槽家族辦公室，其他銀行也耳聞專業人士流失，預期「可能看到更多人帶著整個團隊一起過去」。