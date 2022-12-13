葉倫：明年底美國通膨將大降

美國財政部長葉倫在11日播出的CBS「60分鐘」節目中表示，美國通膨將在2023年顯著下降。

她說：「我相信到明年年底，如果沒有...意想不到的衝擊，通膨將大為降低。」

至於美國經濟有沒有可能出現衰退，她說：「經濟衰退的風險是有，但是...在我看來，這肯定不是拉低通膨的必要因素。」

葉倫表示，美國經濟成長已大幅減速，通膨也趨緩，而她依然滿懷期望勞動市場能保持健康，民眾能對自己的財務和個人經濟狀況感到滿意。

美國通膨已飆升到40年高點，在6月攀抵9.1%。聯準會（Fed）預定美東時間14日下午公布最新利率決策，彭博資訊預測，預定13日出爐的消費者物價指數（CPI），年升幅會從10月的7.7%進一步收斂到7.3%，不過上周公布的11月PPI年增7.4%，升幅雖小於10月的8.1%（上修後數據），但高於市場預期的7.2%。

被問到對美國通膨前景的看法時，葉倫表示她希望物價高漲的情況將是「短暫的」，並說她已經看到航運成本下降、交貨延遲時間縮短、汽油價格大跌等正面信號。她說，歷經1970年代的高物價時代後，美國政府已學到「許多教訓」，一定得把通膨控制住才行。「控制住通膨、不讓它變成經濟的敵人這點相當重要；我們會確保不會發生那樣的事。」