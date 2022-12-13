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美國景氣走下坡 投資人焦慮

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美股與美債12月走勢背道而馳，顯示投資人對經濟成長減緩的憂慮，已經超過對通膨居高的憂慮。上周各大指數全面下跌，結束了周線連續兩周收紅的好景，也使今年來的跌幅進一步擴大。反觀債市卻止跌回升，顯示投資人賭公債價格已經跌得夠多，足以充分反映聯準會（Fed）升息的利空。

股、債走勢相背所顯示的意義，代表投資人2023年的主要憂慮不再是通膨，而是經濟可能衰退。儘管就業市場依然熱絡，但油價已經下跌，且12月以來能源股受創最重，大跌逾9%，比大盤3.6%的跌幅更大。銀行股12月也下跌5%；道瓊運輸指數12月下跌6%，比道瓊工業指數的跌幅大一倍。

反觀公債價格卻大幅回升，10年期殖利率降到3.5%，是3個月來低點，比10月時的高點4.231%大幅下降。

許多投資人都賭美國經濟將免於衰退，但從12月市場的表現來看，這種可能性已經下降，帶動債市上揚。

當經濟走下坡時，投資人往往會買進公債避險。但今年大部分時間都是股、債同步走低，主因Fed快速升息。不過最近長債價格大幅上漲，表現優於短債，顯示交易商認為Fed將繼續升息到經濟陷入衰退，才會使Fed在明年底降息。目前2年期與10年期殖利率曲線已明顯倒掛，預示衰退將臨。

Fed 指數

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