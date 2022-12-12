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英特爾CEO會見三星高層討論半導體合作

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英特爾CEO基辛格。圖／美聯社資料照
英特爾CEO基辛格。圖／美聯社資料照

集微網消息，英特爾CEO基辛格在訪問韓國期間會見了三星電子設備解決方案（DS）部門總經理Kyung Kye-hyun和設備體驗（DX）部門網絡事業部長Kim Woo-joon，討論了半導體領域的合作事宜。

據韓媒Business Korea報導，這是英特爾繼今年5月後第二次訪問韓國，當時英特爾亞太和日本（APJ）業務負責人Steve Long表示，英特爾計劃對韓國半導體企業進行戰略投資，建立更廣泛的合作關係，將著重在設備材料領域扶持韓國廠商，向其開放英特爾供應商體系。

據悉，基辛格在訪韓前訪問了台灣，與PC、服務器等供應鏈廠商見面交流。英特爾正在努力提高其製造能力，因為它正在努力應對收入下降和個人電腦需求的急劇下降，而PC佔其銷售額的一半以上。該公司在10月表示，包括裁員和放緩新工廠支出在內的行動明年將節省30億美元，到2025年底，年度削減將增至100億美元。

半導體

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