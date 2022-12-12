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羅傑斯：中東與中俄重新結盟 將衝擊美盟友能源市場

聯合報／ 編譯陳韋廷／即時報導
羅傑斯認為阿拉伯國家與中俄重新結盟，在能源方面將對美國盟友造成影響。路透
羅傑斯認為阿拉伯國家與中俄重新結盟，在能源方面將對美國盟友造成影響。路透

美國知名投資大師吉姆‧羅傑斯（Jim Rogers）說，中東國家與中俄兩國重新結盟，將對美國盟友的能源市場造成影響。

羅傑斯告訴俄國衛星通訊社說：「這會產生一些影響，但不是馬上，甚至不會在今年或明年發生，但你知道，這讓阿拉伯人對中國人、俄羅斯人或其他人變得更友好。顯然，這將對他們的能源流向、定價以及對西方的影響產生重大影響。」

他還表示，美國目前在能源方面相當自給自足，但許多美國盟友將受影響。「若沙烏地阿拉伯成為美國的敵人，美國的許多朋友將不得不從其他地方獲得能源。」

今年十月，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）一致同意自11月起每日減產200萬桶石油，以應對全球能源市場的不確定性，但此決定引發美國強烈反對，白宮更稱正重新評估美沙關係。

對此羅傑斯說：「縱觀歷史，無論一些國家關係多密切，這些關係往往會改變。我看到的是，美國人不喜歡，但在我看來，一些阿拉伯國家開始說，等一下，我們應重新考慮，也許我們可跟其他國家交朋友。像這樣的事情在歷史上並不罕見或是奇怪。」

美國 俄羅斯

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