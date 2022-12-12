Fed明年會不會降息？市場不顧官方看法 仍猜下半年會降

市場預料聯準會（Fed）明年下半年會就會開始降息，而主席鮑爾在內Fed官員明顯較鷹派，但證諸歷史，Fed往往是對的。

在連續四次升息3碼（0.75個百分點）、創下1980年代以來最快的政策緊縮步調之後，Fed本周再升息2碼（0.5個百分點）幾成定局。如此一來，聯邦資金利率水準將升到4.25%至4.5%的區間，據彭博調查，Fed官員可能還會表示明年會再升息2碼，然後全年維持利率都會維持不變。

金融市場對本周利率走向並無異議，不過倒認為利率會在明年下半年快速回落。這與官員看法出現明顯紛歧，原因在於投資人預料物價壓力緩解速度將比Fed預期更快，而Fed在預料通膨只是暫時現象失準過後，如今擔心通膨可能頑強不退。另一方面，市場也押注，失業率上揚，將成為Fed更大顧慮。

Fed本周的會議，將讓鮑爾又有一次機會再三強調，為對抗通膨，官員預料保持利率於高檔，正如他在11月30日的演說中強調，政策會在「一段時間內」保持緊縮。

在過去五次利率周期中，利率保持在高峰的平均時間為11個月，差別在於當年的通膨率較為穩定。

Brean Capital LLC高級經濟顧問Conrad DeQuadros說：「Fed 一直在傳遞這樣一個訊息：政策利率可能會在高點維持一段時間，」「市場一直沒有領會這部分內容，對通膨下降程度的估計過於樂觀。」

Fed的溝通和投資人之間出現失調，反映各方對疫後經濟有兩種截然不同的看法：一是市場認為，靠經濟微幅衰退或通膨緩和的幫助，Fed能迅速讓通膨回到2%的目標。

另一種看法是 ，供給面限制的因素會讓通膨持續數月甚至數年之久，供應鏈重畫和地緣政治影響從晶片、勞動力、石油到其他大宗商品關鍵產品的投入成本。在這種論述下，央行對通膨進展不敢大意。

交換契約目前押注明年5月至6月將在逼近5%的頂點，而在大約11月回降0.25個百分點，而在明年底落在4.5%。