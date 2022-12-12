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全球電子業冷卻中 東亞首當其衝

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

東亞經濟狀況告危，景氣不容樂觀！儘管中國已解封防疫措施，但長年的清零政策、對疫情爆發的隱憂與房地產風暴，都使得中國經濟走軟，連帶波及與該國密切貿易的東亞國家。由於全球電子業市場正在冷卻，影響仰賴零組件出口的台、日、韓經濟。

中國解封添經濟隱憂

經濟學人》報導，中國政府於7日宣布，放寬新冠防疫措施的限制，取消公共場所掃描健康條碼，允許確診個案居家隔離。作為亞洲地區最大的貿易體，中國解封自然迎來各國歡騰，意味著該國經濟將再度活絡，貿易關係也會陸續恢復疫情前的狀況。

然而，《半島電視台》報導，眾多醫療專家都指出，中國解封之後，可能使得數百萬人面臨染疫的風險，加上長者疫苗普及率仍不高，恐怕明年重症病患的數字將再度飆升，有造成醫療體系崩潰的風險，也為中國的經濟前景增添隱憂。

同時，長年新冠清零政策下，再加上國內爆發房地產危機，中國經濟成長放緩，7日數據指出，11月中國出口已經較去年同期下降9%，跌幅遠超過分析師預測，恢復恐怕還需要一段時間。這也使得附近的亞洲國家經濟受到連帶影響，包括台灣、韓國11月對中國出口額都同比下滑2成以上。

電子業冷卻風暴

全球電子業市場正面臨冷卻風暴，如今年第三季度的筆電銷售額同比下滑了20%。而與電子產品息息相關的數據處理器、記憶體或半導體等零組件，都是韓國、日本等東亞國家的核心產品，這些國家的經濟狀況也飽受波及。牛津經濟研究院更預估，明年東亞地區的商品出口恐怕還會繼續下滑。

據投資銀行Natixis估計，至少明年夏天之前，半導體需求都會持續低迷，還會受到美國聯準會與中國新冠政策的影響，未來狀況仍不容樂觀。

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風暴 房地產

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