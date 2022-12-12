英澳加美四國 發表電信供應商多元化聯合聲明

集微網消息，據外媒報導，12月8日，英國與澳大利亞、加拿大和美國發表電信供應商多元化聯合聲明。分別由英國數字、文化、媒體暨體育部（DCMS）、澳大利亞內政部、加拿大工業部（ISED）和美國國家電信和信息化管理侷（NTIA）代表發佈以下關於電信供應商多元化的聯合聲明。

據報導，英國、澳大利亞、加拿大和美國將通過培育多樣化的供應鏈和研發6G等未來電信技術的發展，共同確保電信網絡的安全性及靭性。

英國與共同發表聯合聲明的國家於12月8日重申佈拉格提案關於促進電信供應商多元化的承諾，包括支持開放和兼容性的網絡、公私部門對話和全球夥伴關系。澳大利亞、加拿大和美國政府宣佈認可英國於2022年4月發佈的Open RAN（Open Radio Access Networks）原則。

這四項原則是：公開分類，允許RAN的元素來自不同的供應商並以新的方式執行；基於標準的合規性，允許所有供應商在開放、中立的環境下根據標準測試解決方案；證明可互操作性，確保各種元素的兼容性，至少與當前解決方案的性能和安全性能相匹配；實施中立，允許供應商在其產品的特性和性能上進行創新和差異化。

該聯合聲明系在2021年佈拉格提案和Open RAN原則的基礎上，列出旨在彰顯電信供應商多樣性方面各國的共同努力的措施，分別是信息共享、研究與開發（R&D）的互補方法、確保安全性、支持標準的透明度、避免分散化、與國際合作夥伴合作。