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分析師：蘋果鏈從橫向分工轉為垂直流動 有助於中國供應鏈邁向高端

集微網／ 集微網

集微網消息，蘋果公司分散全球供應鏈的種種跡象疊出，但分析師表示，中國仍然是蘋果最重要的製造基地，短期內中國依然具有顯著優勢。

業界盛傳，綜合勞動力成本和上述因素，廠商將產線放在印度似乎擁有更高性價比。根據Tradingeconomic數據顯示，2022年印度製造業勞工平均每天工資約495盧比，約為42元人民幣，而中國製造業工人為288元人民幣，約為印度的6.8倍。此外，業界人士透露，代工廠在中國組裝iPhone，需要支付的工資是印度的四倍多。

但有業內人士認為，企業在印度興建生產線的隱性成本更高。「供應鏈的轉移是一個需要長達十年才能完成的計劃，何況蘋果在中國仍然擁有巨大的市場。」研究機構Canalys分析師彭路平表示。印度等東南亞國家面臨的最大障礙，是缺乏本地製造專業知識。

事實上，蘋果供應鏈轉移主要指組裝廠遷移，而非零件供應鏈轉移。研究機構Omdia Display分析師郭子驕表示，如果富士康已經在海外進行布局，明年Q3印度產的新iPhone比例可能會進一步提升。

郭子驕強調，零部件作為資本和技術密集型產業，目前中國佔蘋果零部件生產的比重仍然相當大，全球沒有地方可在短期內承接大規模轉移。

郭子驕也不認同蘋果未來會在東南亞設組裝供應鏈。她表示，全球供應鏈的配置，最終還是由成本和市場來決定的。成本最重要的優勢來自於規模，其次由投資額以及材料成本決定，還取決於管理。東南亞在以上幾方面來看都不佔優勢。

不僅如此，郭子驕認為，蘋果如果要將中國銷售的產品交由中國生產的零件供應，反而會給中國核心零件廠商帶來巨大機遇。她以面板供應為例，中國消費者喜歡iPhone Pro，但是現在iPhone Pro的面板幾乎都是韓國的供應商。如果今後iPhone Pro要加大中國產屏幕的比例，那麽對於中國的面板廠商來說都是利多。

郭子驕進一步分析，本地產品由本地供應鏈滿足的策略，意味著供應鏈從橫向分工轉為垂直流動，有助於中國供應鏈邁向高

郭子驕預估，京東方今年大約供應蘋果約13%的iPhone屏幕，與日本持平，其餘由韓國、越南供貨商供應。而對於明年，日本的比重會大幅減少，很可能由中國供應商補齊。

最後，分析師強調，分散供應鏈是合理做法，因此外界沒必要對蘋果供應鏈轉移有過多解讀。

印度 東南亞 人民幣 蘋果 iPhone

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