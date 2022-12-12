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大陸有錢人家族辦公室攬才 助新加坡避險基金業發展

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
大陸富裕人士湧向新加坡設家族辦公室，可能促使金融機構出現整個專業團隊跳槽的現象。新社
大陸富裕人士湧向新加坡設家族辦公室，可能促使金融機構出現整個專業團隊跳槽的現象。新社

金融時報報導，大陸有錢人湧到新加坡設家族辦公室，這股熱潮正吸引數千名金融專業人士的目光，他們可能跳槽投效行徑愈來愈像避險基金的私人基金。

新加坡的家族辦公室近來激增，這是為富裕人士及其親友設立的私人財富管理公司，半數增長來自中國大陸的有錢人。根據估計，自從新冠疫情爆發以來，總數已經是近三倍的1,500間。

Croline Lee曾是私人銀行家，現在管理一間總部在新加坡的家族辦公室，她說：「大型的家族辦公室會努力支付等同私人銀行給資深財富管理人士的薪資水準。這可能吸引到那些覺得大銀行有太多職場政治的人。」

這類家族辦公室以前常聘自家人擔任重要職務，不管他們有沒有資產管理的經驗，好幫他們拿到工作簽證，但今年4月起，總部設在新加坡的家族辦公室被要求至少要聘請兩位投資專才，才具免稅資格，而大型基金至少要三位。

這些規則造就一波資產管理、私人財富管理以及其他銀行專業人士的聘雇潮。Lee說，要找到人才變難很多，必須願意提高薪資才辦得到。

一家美國金融機構駐新加坡的投資銀行主管透露，他手下有人跳槽家族辦公室，他知道其他幾家銀行也有專業人士流失，預期「可能看到更多人帶著整個團隊一起過去」。

銀行家和投資顧問說，這些家族辦公室現在很保守，主要投資房地產和上市公司，但他們的風險胃納可能隨時間而升高，愈來愈像避險基金。

新加坡 資產 薪資

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