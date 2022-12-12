快訊

張蘭勸世能剖腹產「要惜福」 網酸：難怪生出媽寶兒

雪山下初雪了！積雪4、5cm畫面曝光 山友驚喜忙用手機記錄　

無敵鐵金剛原唱病逝：日本動漫歌的最熱血化身

美企明年獲利成長創紀錄？可能只繫於一家公司

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
FactSet說，標普500指數非必需消費品類股2023年獲利成長，亞馬遜的貢獻料將接近一半。路透
FactSet說，標普500指數非必需消費品類股2023年獲利成長，亞馬遜的貢獻料將接近一半。路透

MarketWatch報導，展望2023年，標普500指數成分股公司的獲利成長，分量最重的就一家公司：亞馬遜（Amazon）。

FactSet資深分析師John Butters在上周五撰寫報告說，對於標普500指數非必需消費品類股明年的獲利成長，「亞馬遜料將是貢獻最大的公司，幾占預期成長的一半」。

儘管有經濟衰退和通膨壓力的疑慮，但華爾街分析師預期，今、明兩年獲利將創新高。在FactSet追蹤的11個類股裡，標普500的非必需消費品類股料將在明年寫下歷來最佳獲利成長，比一年前大增35.8%。如果沒有亞馬遜，增幅縮小到18.6%。

但亞馬遜要能承擔起重責大任，必須找到辦法，吸引到那些較不樂意點擊滑鼠進行網購的消費者。也必須在技術支出變得較不確定的時候，想方設法增加雲服務部門的收益。

分析師平均預估亞馬遜2023年每股盈餘是1.86美元，相較下，與今年已公布三季財報後預期2022年每股虧損10美分，形成鮮明對比。虧損主因是該公司持有電動車製造商Rivian股份的價值暴跌。

亞馬遜預測的第4季營收和獲利均低於華爾街預期，因為漲價引發外界擔心，消費者會變得更謹慎，在假期季尋覓更優惠的折扣。

然而，儘管經濟學家仍擔心明年出現經濟衰退，根據FactSet，分析師仍預期標普500指數2023年的整體獲利可成長5.5%。不過，一此表現遜於10年平均數。分析師說大部分的成長會出現在後半年。他們還預期標普500指數的整體價值明年上漲13%。

標普 經濟衰退

延伸閱讀

新興市場股債 華爾街力捧

特斯拉、超微等今年來股價大跌 散戶慘虧3,500億美元

相信通膨會緩和 華爾街機構對經濟「軟著陸」的信心升高

馬斯克：蘋果已恢復在Twitter投放廣告 亞馬遜傳撒1億美元跟進

相關新聞

羅傑斯：中東與中俄重新結盟 將衝擊美盟友能源市場

美國知名投資大師吉姆‧羅傑斯（Jim Rogers）說，中東國家與中俄兩國重新結盟，將對美國盟友的能源市場造成影響。

Fed明年會不會降息？市場不顧官方看法 仍猜下半年會降

市場預料聯準會（Fed）明年下半年會就會開始降息，而主席鮑爾在內Fed官員明顯較鷹派，但證諸歷史，Fed往往是對的。

疫後衝刺觀光！南韓推五年振興計畫 拚2027旅韓3千萬人

韓聯社報導，南韓政府12日通過一項振興觀光的五年規劃，將2023年至2024年訂定為韓國旅遊年，爭取2027年3千萬外國...

美通膨超乎預期引憂 亞股隨華爾街股市挫低

最新經濟數據顯示，美國通膨超乎預期，重創市場期待美國聯邦準備理事會（Fed）升息步伐將減緩的預期心理，拖累亞洲股市今天跟...

英特爾CEO會見三星高層討論半導體合作

集微網消息，英特爾CEO基辛格在訪問韓國期間會見了三星電子設備解決方案（DS）部門總經理Kyung Kye-hyun和設備體驗（DX）部門網絡事業部長Kim Woo-joon，討論了半導體領域的合作事宜...

美債殖利率曲線嚴重倒掛 預示市場預期Fed將持續緊縮

美國長、短期公債殖利率差距，達到1981年來最大，顯示投資人預料聯準會（Fed）將繼續升息以對抗通膨，即便經濟衰退憂慮加深也在所不顧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。