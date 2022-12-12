美企明年獲利成長創紀錄？可能只繫於一家公司

MarketWatch報導，展望2023年，標普500指數成分股公司的獲利成長，分量最重的就一家公司：亞馬遜（Amazon）。

FactSet資深分析師John Butters在上周五撰寫報告說，對於標普500指數非必需消費品類股明年的獲利成長，「亞馬遜料將是貢獻最大的公司，幾占預期成長的一半」。

儘管有經濟衰退和通膨壓力的疑慮，但華爾街分析師預期，今、明兩年獲利將創新高。在FactSet追蹤的11個類股裡，標普500的非必需消費品類股料將在明年寫下歷來最佳獲利成長，比一年前大增35.8%。如果沒有亞馬遜，增幅縮小到18.6%。

但亞馬遜要能承擔起重責大任，必須找到辦法，吸引到那些較不樂意點擊滑鼠進行網購的消費者。也必須在技術支出變得較不確定的時候，想方設法增加雲服務部門的收益。

分析師平均預估亞馬遜2023年每股盈餘是1.86美元，相較下，與今年已公布三季財報後預期2022年每股虧損10美分，形成鮮明對比。虧損主因是該公司持有電動車製造商Rivian股份的價值暴跌。

亞馬遜預測的第4季營收和獲利均低於華爾街預期，因為漲價引發外界擔心，消費者會變得更謹慎，在假期季尋覓更優惠的折扣。

然而，儘管經濟學家仍擔心明年出現經濟衰退，根據FactSet，分析師仍預期標普500指數2023年的整體獲利可成長5.5%。不過，一此表現遜於10年平均數。分析師說大部分的成長會出現在後半年。他們還預期標普500指數的整體價值明年上漲13%。