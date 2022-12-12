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CEO都不退了？ 65歲年齡限「被退休」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
現年71歲的艾格回鍋出任迪士尼執行長。美聯社
現年71歲的艾格回鍋出任迪士尼執行長。美聯社

財經網站CNBC報導，迪士尼11月意外宣布現年71歲的艾格（Bob Iger）回鍋出任執行長（CEO），外界有很多疑惑，此事顯示在迪士尼的神奇王國，年齡不是退休的關鍵。

此前，零售巨擘目標百貨（Target）9月宣布，63歲的CEO康奈爾（Brian Cornell）同意簽約三年留任現任，也登上新聞頭條，至於該公司強制65歲的退休的規定，自然是「被退休了」。一個月後，重型機械製造商卡特彼勒（Caterpillar）董事會也讓64歲CEO昂普比（Jim Umpleby）豁免其強制退休政策。

去年，波音將強制退休年齡由65歲提高到70歲，以便將CEO凱爾洪（David Calhourn）留在掌門人位子上。

雖然財星（Fortune）500大企業CEO的平均年齡的57歲，但一些知名CEO更加「老練」，例如醫療保健產品與服務經銷商Henry Schein的柏格曼（Stanley Bergman）71歲，有「股神」之稱的波克夏執行長巴菲特今年92歲。

根據領導力諮詢顧問公司Spencer Stuart北美CEO接班服務部門主管Cathy Anterasian引述該公司調查，在標普500指數成分股公司裡，CEO任期結束時的年齡已愈來愈大，2021年是64.2歲，2022年是62.8歲，而2019年是59.7歲。

離職CEO的平均任期也拉長到11年，2020年是9年。Anterasian說，「他們待得更久，所以年齡更長，這不讓人意外，因為疫情和其他危機的影響，董事會暫緩CEO接班計畫」。

她說，過去三次全球衰退，繼任人數減少多達30%：「理由是，在動盪時期，董事會尋求穩定。何苦在風浪日益增強之際換船長？」

根據密西西比州立大學金融學教授Brandon Cline與密蘇里大學金融學助理教授Adam Yore曾在2016年在實證金融期刊（Journal of Empirical Finance）上發表的論文，標普1500指數成分股公司裡，有19%制定了強制退休政策（MRP）。他們後來沒有更新數據。如果想擺脫表現不佳或存在治理問題之人，MRP會是一個簡單的方法。但是很多實例顯示，高齡執行長也能很好的帶領企業創造獲利。

就過去經驗而言，經濟情勢動盪總是會平息，CEO換人的步伐應該會在未來一年左右加快。迪士尼的艾格說，他只會做兩年，等繼任者接手。

迪士尼

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